Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte konusu

BİZİMKİLER KONUSU

Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.