Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte konusu

14 yıl boyunca televizyon ekranlarında yayınlanan Bizimkiler dizisi bir televizyon programında gündeme geldi. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu bu kapsamda merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte merak edilen bilgiler...
BİZİMKİLER KONUSU
Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.
BİZİMKİLER OYUNCULARI
Savaş Dinçel (1997-2002)
Erdal Özyağcılar (1989-1997)
Ayşe Kökçü
Atılay Uluışık
Mehmet Akan
Ercan Yazgan
Erdinç Dinçer
Salih Kalyon
Hikmet Karagöz