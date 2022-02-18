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    • Televizyon
    • 18.02.2022 11:41
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    • 18.02.2022 11:45
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    Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte konusu

    90'lı yıllara damgasını vuran Bizimkiler dizisi milyonlarca vatandaşın o yıllarda ekranları başında heyecanla takip ettiği diziler arasında yer alıyordu. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizi 1989-2002 yılları arasında toplamda 15 sezon yayınlandı. Peki, Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte konusu

    Bizimkiler oyuncuları kimlerdir?

    14 yıl boyunca televizyon ekranlarında yayınlanan Bizimkiler dizisi bir televizyon programında gündeme geldi. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu bu kapsamda merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte merak edilen bilgiler...

    BİZİMKİLER KONUSU

    Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.

    BİZİMKİLER OYUNCULARI

    Savaş Dinçel (1997-2002)
    Erdal Özyağcılar (1989-1997)
    Ayşe Kökçü
    Atılay Uluışık
    Mehmet Akan
    Ercan Yazgan
    Erdinç Dinçer
    Salih Kalyon
    Hikmet Karagöz

        Aykut Oray
        Uğurtan Sayıner
        Oktay Sözbir
        Selçuk Uluergüven
        Ali Uyandıran
        Buket Dereoğlu
        Rutkay Aziz
        Tuncay Akça
        Tayfun Çorağan
        Güzin Çorağan
        Mehmet Gülerbaşlı
        Bensu Orhunöz
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        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Televizyon Bizimkiler oyuncuları kimlerdir? Bizimkiler dizisi hangi yıllar arasında yayınlandı? İşte konusu
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