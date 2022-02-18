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    • Televizyon
    • 19.02.2022 00:16
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    • 19.02.2022 00:22
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    Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür”

    Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay’ın yer aldığı atv’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, 4’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanına Kumandan’ın “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı...

    “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür”

    Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür" sözleri damga vurdu.

    SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
    Milyonları atv ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt 4. bölümü #KaranlıktaKalan etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu.

    Peki Yalnız Kurt 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür.

        İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır.

        Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.

        Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir.

            Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir.

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            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür”
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