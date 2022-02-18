Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür”

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür" sözleri damga vurdu.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Milyonları atv ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt 4. bölümü #KaranlıktaKalan etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu.
Peki Yalnız Kurt 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür.