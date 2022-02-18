ÇGH 2 yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti (final yaptı)?

YILMAZ ERDOĞAN'DAN ESER YENENLERE

Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 Eylül ayında Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Erdoğan'ın koltuğunu Yenenler'e bırakmasının neden olarak da film çalışmalarından kaynaklı yoğunluk olduğu ifade edilmişti.

31 Ocak tarihinde final programın dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu. Ancak yeni bir kanal ile anlaştıkları ortaya çıktı. Kanal D ile sözleşmesi bittiği için final yapmak zorunda kalındığı öğrenildi. İşte programın yeni adresi...