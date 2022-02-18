Esra Erol’da akılalmaz olay! Kübra Teyze gönlünü 35 yaşındaki Ferdi’ye kaptırdı! Dolandırılan kadınların listesini gören hayrete düştü

Esra Erol'da programına Kayseri'den başvuran 66 yaşındaki Kübra Tezele, Ferdi Ataş (35) ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek başından geçen dolandırma olayı anlattı.
Torunlarının tavsiyesi ile 2 yıl önce Facebook hesabı açan Kübra Hanım, yanlışlıkla Ferdi Ataş'ın fotoğrafını beğendini ve ardından Ferdi Bey'in kendisine arkadaşlık isteği gönderdiğini söyledi.
Kübra Tezele, Ataş'a 'ben senin annen yaşındayım' dediğini ancak Ferdi Bey'in ısrar ettiğini ve sosyal medya üzerinden 2 3 ay görüştüklerini aktardı.