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    • Televizyon
    • 18.02.2022 19:49
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    • 18.02.2022 20:00
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Kübra Teyze gönlünü 35 yaşındaki Ferdi’ye kaptırdı! Dolandırılan kadınların listesini gören hayrete düştü

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında inanılma bir olay yaşandı. 66 yaşındaki Kübra Tezele, Ferdi Ataş (35) ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getirdi. Programa başvuran Kübra Hanım’ı kandıran Ferdi Ataş’ın Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan birçok kadını dolandırdığı ortaya çıktı. Telefon hattına sayısız ihbar geldiğini belirten Esra Erol ise yaşananları harita üzerinden özetledi. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akılalmaz olay! Kübra Teyze gönlünü 35 yaşındaki Ferdi’ye kaptırdı! Dolandırılan kadınların listesini gören hayrete düştü

    Esra Erol'da programına Kayseri'den başvuran 66 yaşındaki Kübra Tezele, Ferdi Ataş (35) ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek başından geçen dolandırma olayı anlattı.

    Torunlarının tavsiyesi ile 2 yıl önce Facebook hesabı açan Kübra Hanım, yanlışlıkla Ferdi Ataş'ın fotoğrafını beğendini ve ardından Ferdi Bey'in kendisine arkadaşlık isteği gönderdiğini söyledi.

    Kübra Tezele, Ataş'a 'ben senin annen yaşındayım' dediğini ancak Ferdi Bey'in ısrar ettiğini ve sosyal medya üzerinden 2 3 ay görüştüklerini aktardı.

        Ferdi Bey'in evlilik vaadiyle kendisinden istediği 50.000 lirayı gönderdiğini söyleyen Kübra Hanım, "Ferdi 'Antalya'dan Kayseri'ye geliyorum, bana yemekler hazırla' dedi. Ben de mantı açtım, yemek hazırladım" şeklinde konuştu.

        Ferdi Bey'i eve davet ettiğinde yakın arkadaşı Dürdane Hanımı da çağırdığını dile getiren Kübra Teyze, 'Ferdi Dürdane'nin gelmesini beklemeden gitti" dedi.

        BİRÇOK KADINI DOLANDIRMIŞ!
        Kübra Hanım'ı 100 bin TLdolandıran Ferdi Ataş'ın poliste sabıkası olduğu ve bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
            Yalnız Kurt fragman
            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Kübra Teyze gönlünü 35 yaşındaki Ferdi’ye kaptırdı! Dolandırılan kadınların listesini gören hayrete düştü
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