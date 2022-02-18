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    • Televizyon
    • 18.02.2022 10:32
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    • 18.02.2022 11:17
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    17 Şubat reyting sonuçları: Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu?

    Ekranları başında dün yayınlanan yapımları takip eden izleyiciler zirvede hangi yapımın yer aldığını merak ediyor ve reyting sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    17 Şubat reyting sonuçları açıklandı

    17 Şubat reyting sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Dün hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başındaki yerini aldı. 17 Şubat reyting sonuçları, dün yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    17 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

    16 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    KURULUŞ OSMAN

    SURVIVOR ALL STAR

    SADAKATSİZ

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Televizyon 17 Şubat reyting sonuçları: Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu?
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