17 Şubat reyting sonuçları: Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu?

17 Şubat reyting sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Dün hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başındaki yerini aldı. 17 Şubat reyting sonuçları, dün yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...