17 Şubat reyting sonuçları: Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu?

17 Şubat reyting sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Dün hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başındaki yerini aldı. 17 Şubat reyting sonuçları, dün yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...
17 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KURULUŞ OSMAN
SURVIVOR ALL STAR
SADAKATSİZ
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT