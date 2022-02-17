Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, TV8, Show yayın akışı…

Televizyon kanallarının yayın akışlarını öğrenmek isteyen izleyiciler Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. ATV, Kanal D, TV8, Show, Star, TRT 1 yayın akışı araştırmaları akşam saatlerine doğru hız kazandı. Bu akşam dizi izleyerek keyif yapmak isteyenlerin merak ettiği televizyon yayın akışı haberimizde yer alıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 17 ŞUBAT PERŞEMBE TELEVİZYON YAYIN AKIŞI
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala