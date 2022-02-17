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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 17.02.2022 15:28
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    • 17.02.2022 15:31
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    Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, TV8, Show yayın akışı…

    Akşam işten ve okuldan eve gelerek televizyondaki dizileri izleyip keyif yapmak isteyenler bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtını merak edilmeye başladı. Her gün farklı konularda diziler, programlar televizyon kanallarında yayınlanıyor ve önceden öğrenmek isteyip karşılaştırma yapmak isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, TV8, Show, TRT 1, Star yayın akışı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bu akşam hangi diziler var?

    Televizyon kanallarının yayın akışlarını öğrenmek isteyen izleyiciler Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. ATV, Kanal D, TV8, Show, Star, TRT 1 yayın akışı araştırmaları akşam saatlerine doğru hız kazandı. Bu akşam dizi izleyerek keyif yapmak isteyenlerin merak ettiği televizyon yayın akışı haberimizde yer alıyor.

    BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 17 ŞUBAT PERŞEMBE TELEVİZYON YAYIN AKIŞI

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Camdaki Kız


    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:30 Star Haber

    20:00 Niyazi Gül Dörtnala

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:10 Senin Hayatın

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Baba (Tekrar)

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

        11:15 Survivor All Star

        13:30 Survivor Panaroma

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak
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        Haberler Televizyon Bu akşam hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe televizyonda hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, TV8, Show yayın akışı…
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