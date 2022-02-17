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    • Televizyon
    • 17.02.2022 09:26
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    • 17.02.2022 09:26
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    16 Şubat reyting sonuçları: Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?

    16 Şubat reyting sonuçları, dün yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Bu kapsamda sabah saatleriyle 16 Şubat reyting sonuçları için heyecan doruklara çıktı. Peki, Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar

    16 Şubat reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu?

    Seyirciler dün yayınlanan yapımlar arasında hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek sonuçları beklemeye başladı. Bu kapsamda konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

    16 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları ilerleyen dakikalarda burada olacaktır.

    15 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    SURVIVOR ALL STAR

    DESTAN

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    ESRA EROL'DA

    BABA

    ATV ANA HABER

    EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

    MASUMLAR APARTMANI

    DESTAN (ÖZET)

    15 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

    SURVIRVOR ALL STAR

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    MASUMLAR APARTMANI

    BABA

    EVLİLİK HAKINDA HER ŞEY

    DESTAN

    ATV ANA HABER

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    ESRA EROL'DA

    MASUMLAR APARTMANI
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    Haberler Televizyon 16 Şubat reyting sonuçları: Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?
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