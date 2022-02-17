16 Şubat reyting sonuçları: Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?

Seyirciler dün yayınlanan yapımlar arasında hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek sonuçları beklemeye başladı. Bu kapsamda konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...
16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?
16 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları ilerleyen dakikalarda burada olacaktır.
15 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
SURVIVOR ALL STAR
DESTAN
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ESRA EROL'DA
BABA
ATV ANA HABER
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY
MASUMLAR APARTMANI
DESTAN (ÖZET)
15 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI
SURVIRVOR ALL STAR
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
MASUMLAR APARTMANI
BABA
EVLİLİK HAKINDA HER ŞEY
DESTAN
ATV ANA HABER
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
ESRA EROL'DA
MASUMLAR APARTMANI