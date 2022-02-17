16 Şubat reyting sonuçları: Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?

Seyirciler dün yayınlanan yapımlar arasında hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek sonuçları beklemeye başladı. Bu kapsamda konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Oğlum, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...