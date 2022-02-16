Osman Bey kılıcını çekti! Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu topraklar bizimdir!

Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!" sözleri damga vurdu.
GÜNDÜZ BEY HATASINI ANLADI OSMAN BEY'E BÖYLE SESLENDİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 82'nci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Geyhatu ile görüşmeye giden ağabeyi Gündüz Bey'in karşısına çıkarak hesap sordu.
Kan dökülmemesi için alplerini geride bırakarak Gündüz Bey'i yüzleşmeye çağıran Osman Bey, ağabeyine "Ardına alpları dizip Türk'ü kırmak için zalimle bir olursun! Vezir'e Geyhatu'ya kanıp onları da kandırırsın! Ömrünce zalıma vurduğum pusatıma şahitlik ettin! Şimdi madem onlardansın! Adalet pusatımla tanış olasın! Gelesin Gündüz Bey" diye seslendi. Gündüz Bey'in cevabı ise "Ben hiçbir vakit zalımlardan olmadım Osman! Sen madem beni düşmandan bilirsin! Geri duracak değilim! Eyvallah gardaşım! Eyvallah" oldu.
Osman Bey'in "Onca hainlik ettin şimdi de gardaşım mı dersin! Ben senin gardaşın değilim Gündüz Bey! Ben gardaşıma kıymam ama senin kanın bana helaldir! Sen ata mirasına ihanet eden bir evlatsın! Sen gardaşını hainlerin ortasına atan ağabeysin! Sen yurduna sırt çeviren bir beysin! Bu alemden, gardaşsız, yurtsuz, töresiz göçeceksin Gündüz Bey" sözleri üzerine iki kardeş arasında kılıçlar çekildi.