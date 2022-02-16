Osman Bey kılıcını çekti! Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu topraklar bizimdir!

Osman Bey'in "Onca hainlik ettin şimdi de gardaşım mı dersin! Ben senin gardaşın değilim Gündüz Bey! Ben gardaşıma kıymam ama senin kanın bana helaldir! Sen ata mirasına ihanet eden bir evlatsın! Sen gardaşını hainlerin ortasına atan ağabeysin! Sen yurduna sırt çeviren bir beysin! Bu alemden, gardaşsız, yurtsuz, töresiz göçeceksin Gündüz Bey" sözleri üzerine iki kardeş arasında kılıçlar çekildi.