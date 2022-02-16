Survivor'da kim gitti? 16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? Bu hafta elenen yarışmacının ismi...

SURVIVOR NİSA, SUDE, MERT VE OGEDAY OLAYI NEDİR?

İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

Gelişmeleri öğrenen Mert, Ogeday ve Nisa'yı özel hayata karışmakla suçladı.