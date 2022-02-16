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    • Televizyon
    • 16.02.2022 23:17
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    • 16.02.2022 23:17
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    Survivor'da kim gitti? 16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? Bu hafta elenen yarışmacının ismi...

    Survivor'dan elenen isim açıklanıyor... Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismi duyuracak. Haftanın eleme adayları Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi olmuştu. Peki Survivor'da kim gitti? 16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? Yarışmayı pür dikkat takip edenler elenen ismi araştırıyor. İşte 16 Şubat Survivor son bölümde yaşanan son dakika gelişmeler...

    16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi?

    Eleme heyecanının yaşandığı Survivor All Star'da nefesler tutuldu, elenen yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Survivor'da bu hafta eleme potasına girenler dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Yarışmanın bu haftaki eleme adayları Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi oldu. 16 Şubat 2022 Çarşamba günü ise SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki Survivor'da kim gitti? 16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? İşte yanıtları...

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM GİTTİ?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında bu haftanın eleme adayları yapılan oylama sonucunda Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu. 16 Şubat'ta aralarından bir kişi adaya veda edecek. Peki kim? Cevabı haberimizin devamında...

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı.

    16 ŞUBAT ÇARŞAMBA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta aday konseyinin ardından yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı. Ada konseyinde SMS sonucuna göre Survivor'dan elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

    SURVIVOR NİSA, SUDE, MERT VE OGEDAY OLAYI NEDİR?

    İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

    Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

    Gelişmeleri öğrenen Mert, Ogeday ve Nisa'yı özel hayata karışmakla suçladı.

        Ogeday'a tepki gösteren Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olacağını öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım hakkında dedikoduda bulunmuşlar.'' ifadelerini kullandı.
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        Haberler Televizyon Survivor'da kim gitti? 16 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? Bu hafta elenen yarışmacının ismi...
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