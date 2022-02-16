Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey, Tekfur Nikola’yı yanına çekti: "Birbirimiz öldürmek zevkinden mahrum kalacağız"

Osman Bey ise "Sen nasıl anlarsan anla amma. Evvel ikimize birden düşman olanı aradan çıkaralım derim Nikola! Korkmayasın senin hesabını görmemezlik etmem. Vakti gelende acıların en büyüğünü yaşatacağım sana. Ama şimdi üzerimize sel gibi Moğol akar! Türk! Rum! Âli Selçuk! Roma! Hepimiz bu topraklarda birer taşız! Birlik olup selin karşısına duvar olmak gerek! Hele seli durduralım! Sonra ben seni parçalarına ayırıp kum edeceğim" dedi.