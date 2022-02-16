ATV'den bomba bir dizi daha geliyor! Hakim ilk tanıtım yayınlandı! "Kim ceza verebilir bana, kendi vicdanımdan başka..."

Tüm Dünya'da büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor.
İLK TANITIM YAYINLANDI!
Heyecanla beklenen Hakim'in ilk tanıtımı da bugün yayınlandı. Diziden ilk görüntülerin yer aldığı tanıtım sosyal medyaya damga vurdu.
Tüm Dünya'da büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor.
İLK TANITIM YAYINLANDI!
Heyecanla beklenen Hakim'in ilk tanıtımı da bugün yayınlandı. Diziden ilk görüntülerin yer aldığı tanıtım sosyal medyaya damga vurdu.
OYUNCU KADROSU
Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor.
Dizide Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Ebru Özkan ve İlayda Alişan'ın yer alacağı öğrenildi.