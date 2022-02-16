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    • Televizyon
    • 16.02.2022 23:49
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    • 17.02.2022 00:03
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    ATV'den bomba bir dizi daha geliyor! Hakim ilk tanıtım yayınlandı! "Kim ceza verebilir bana, kendi vicdanımdan başka..."

    Tüm Dünya’da büyük ses getiren ‘Your Honor’ isimli dizinin Türkiye’ye uyarlanacağı haberi çok uzun süre önce ortaya çıkmıştı. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim’in kanalı atv oldu. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı Hakim’in ilk tanıtımı da bugün yayınlandı. Diziden ilk görüntülerin yer aldığı tanıtım sosyal medyaya damga vurdu. İşte atv’nin yeni dizisi Hakim’in ilk tanıtımı...

    ATV’den bomba bir dizi daha geliyor! Hakim ilk tanıtım yayınlandı! Kim ceza verebilir bana, kendi vicdanımdan başka...

    Tüm Dünya'da büyük ses getiren 'Your Honor' dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor.

    HAKİM ATV'DE!
    Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenen Hakim'in kanalı atv oldu.

    İLK TANITIM YAYINLANDI!
    Heyecanla beklenen Hakim'in ilk tanıtımı da bugün yayınlandı. Diziden ilk görüntülerin yer aldığı tanıtım sosyal medyaya damga vurdu.
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        Haberler Televizyon ATV'den bomba bir dizi daha geliyor! Hakim ilk tanıtım yayınlandı! "Kim ceza verebilir bana, kendi vicdanımdan başka..."
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