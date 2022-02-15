Mandıra Filozofu film konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Ne zaman, nerede çekildi?

Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçiren Mustafa Ali, kesinlikle çalışmaya karşıdır. Cavit ise çalışkan ve kurnaz bir iş insanıdır. Yeni projesi için Çökertme Köyü'ne gelen Cavit'in amacı, Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alarak, yerine büyük kazanç sağlayacak bir butik otel yapmaktır.

Ancak İstanbul'dan gelen Cavit'in düşünceleri ve hayatı, Mustafa Ali ile tanışmasının ardından eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmenliğini yapan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda Mandıra Filozofu filminde başrol de oynadı. Saçıntı'nın dışında Rasim Öztekin, Eser Eyüboğlu, Ayda Aksel ve Begüm Öner de bu önemli yapımın kadrosunda yer alıyor.