Kadına şiddet son bulmuyor! ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı! Ayakkabılarını bile giymeden kaçmak zorunda kaldı

Esra Erol'da programına Demet Atbaş'ın yaşadıkları damga vurdu. İki çocuk annesi Demet Hanım, 6 ay önce madde bağımlısı olduğunu söylediği eşi Aykut Atbaş ile boşanma kararı aldığını, kendisine bir ev kiraladığını ve 3 ay kızıyla burada yaşadığını dile getirdi.
Anne ve babasız büyüyen Demet Hanım, çocuklarının aynı şeyi yaşamasını istemediğini belirterek "Eşim tedavi olacağını ve ağzına madde sürmeyeceğine söz vermişti. Böylelikle barıştık" dedi. Ancak Demet Hanım, 4 Şubat'ta gördüğü şiddet nedeniyle evden kaçmak zorunda kaldı.
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demet Hanım, evden kaçtığı gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "O gün bir ev temizliğine gittim. Tüm temizlik bana aitti ancak sadece banyoyu temizleyebildim ve 150 TL aldım.