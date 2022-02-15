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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 15.02.2022 19:42
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    • 15.02.2022 19:55
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    Kadına şiddet son bulmuyor! ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı! Ayakkabılarını bile giymeden kaçmak zorunda kaldı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Demet Atbaş’ın yaşadıkları damga vurdu. Evlere temizliğe giden Demet Hanım, 4 Şubat tarihinde kazandığı günlük parayı beğenmeyen eşi Aykut Atbaş’ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Şiddetten kaçan genç kadın, ayakkabılarını bile giymeden evden çıktığını belirtti. 7 Şubat’ta evine dönen Demet Hanım karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdiğini belirterek o anları seyircilerle paylaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demet Hanım, çocuklarını eşinden almak istediğini belirterek ‘Ölmek istemiyorum’ sözleriyle yardım istedi. İşte detaylar...

    ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı!

    Esra Erol'da programına Demet Atbaş'ın yaşadıkları damga vurdu. İki çocuk annesi Demet Hanım, 6 ay önce madde bağımlısı olduğunu söylediği eşi Aykut Atbaş ile boşanma kararı aldığını, kendisine bir ev kiraladığını ve 3 ay kızıyla burada yaşadığını dile getirdi.

    Anne ve babasız büyüyen Demet Hanım, çocuklarının aynı şeyi yaşamasını istemediğini belirterek "Eşim tedavi olacağını ve ağzına madde sürmeyeceğine söz vermişti. Böylelikle barıştık" dedi. Ancak Demet Hanım, 4 Şubat'ta gördüğü şiddet nedeniyle evden kaçmak zorunda kaldı.

    Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demet Hanım, evden kaçtığı gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "O gün bir ev temizliğine gittim. Tüm temizlik bana aitti ancak sadece banyoyu temizleyebildim ve 150 TL aldım.

        'ÇOCUKLAR DÜKKANI TAŞLADI'
        Bizim bir mobilya dükkanımız vardı, oraya gittim. Eşim 'bugün kaç para kazandın?' diye sordum, aldığım ücreti söyleyince dükkanda yüzümü parçaladı. 14-15 yaşlarında çocuklar dükkanı taşlamaya başladı 'Kadına şiddet var' diye. Ben oradan kaçtım, anne ve babasının yanına gittim. Benim evim sobalı olduğu için onların evinde kalıyordum.

        Anne ve babasının yanında 'Bir daha temizliğe gitmeyecek' diye beni darp etti. İlk kaçmaya kalktığımda saçımdan tuttu. Anne ve babası 'Sus, rezil olmayalım' dediler. Canımın yandığını, gitmek istediğimi söyledim"

        'ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM'
        Kendisini banyoya kilitlediğini dile getiren Demet Hanım, eşinin daha önce telefonunu kırdığını belirterek "Telefonumu kırmasına izin vermedim, o gece öleceğimi hissettim. Çocuklar uyuyordu. Ayakkabımı bile giyemeden ikinci kez evden kaçtım. Ertesi gün darp raporu aldım" dedi.

            EVE GİDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
            Eşyalarını almak için eve gittiğini söyleyen Demet Hanım, evinin dağılmış halini görünce sinir krizi geçirdi. O anları programla paylaşan genç kadın, görüntüleri izlerken gözyaşlarına boğuldu.

            Eşinin ağır bir madde kullandığını da sözlerine ekleyen Demet Hanım, "Ayrıldığımda bana leke atmaya çalıştığı için ben buraya geldim. Bir video çekmiş, ondan önceki hayatımla ilgili. İstiyorsa gelsin yüzleşelim. Geçmişimin onu ilgilendirmediğini anlamıyor" ifadelerini kullandı.

            Çocuklarının kayınvalidesinde olduğunu dile getiren Demet Hanım, "Çocuklarımı alamıyorum, sokağa bile çıkamıyorum. Tehdit ediyor, buraya bile polis eşliğinde geldim. Dükkandaki tüm malları satmış, kendisine araç kiralamış. Şu an hiç iyi şeyler düşündüğünü sanmıyorum, çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yok" dedi.

                Demet Hanım, eşinin çevresine boşanma konusunda olumlu konuştuğunu ancak bunu televizyona çıkmaması için yaptığını dile getirdi. Genç kadın, Aykut Atbaş'ın kendisine daha fazla zarar vermemesi için yardım istedi.
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                Haberler Televizyon Kadına şiddet son bulmuyor! ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı! Ayakkabılarını bile giymeden kaçmak zorunda kaldı
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