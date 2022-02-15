Kadına şiddet son bulmuyor! ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı! Ayakkabılarını bile giymeden kaçmak zorunda kaldı

'ÇOCUKLAR DÜKKANI TAŞLADI'

Bizim bir mobilya dükkanımız vardı, oraya gittim. Eşim 'bugün kaç para kazandın?' diye sordum, aldığım ücreti söyleyince dükkanda yüzümü parçaladı. 14-15 yaşlarında çocuklar dükkanı taşlamaya başladı 'Kadına şiddet var' diye. Ben oradan kaçtım, anne ve babasının yanına gittim. Benim evim sobalı olduğu için onların evinde kalıyordum.