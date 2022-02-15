Baba dizisi Sevil kimdir? Baba dizisinin Sevil karakteri Beril Pozam kaç yaşında, nereli, evli mi? Rol aldığı diziler…

Televizyon izleyicileri tarafından Baba dizisi Sevil kimdir? Baba dizisinin Sevil karakteri Beril Pozam kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyiiclerle buluşacak olan yeni dizinin kadrosunda yer alan Beril Pozam'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu Beril Pozam'ın rol aldığı diziler...