Baba dizisi Sevil kimdir? Baba dizisinin Sevil karakteri Beril Pozam kaç yaşında, nereli, evli mi? Rol aldığı diziler…

Televizyon izleyicileri tarafından Baba dizisi Sevil kimdir? Baba dizisinin Sevil karakteri Beril Pozam kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyiiclerle buluşacak olan yeni dizinin kadrosunda yer alan Beril Pozam'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu Beril Pozam'ın rol aldığı diziler...
BABA DİZİSİNİN SEVİL'İ BERİL POZAM KİMDİR?
Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisede Özel Ahmet Şimsek Koleji'nde okuyan Beril Pozam üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden aldı. Afili Aşk isimli romantik komedi dizisiyle tanınan Beril Pozam son olarak Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ile yer aldı.
BERİL POZAM'IN ROL ALDIĞI PROJELER
Baba (Sevil Öztürk - 2021)
Ada Masalı (İdil - 2021)
Olağan Şüpheliler (2021)
Akrep (Ayşem - 2020-2021)
Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı - 2019)
AVM Sakini (Dedektif Öykü - 2019)