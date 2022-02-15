Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Baba dizisi oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Baba bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi hakkında izleyiciler araştırmalara koyuldu. Baba dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği en çok merak edilenler arasında! Peki Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte diziye dair tüm bilgiler...
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Baba dizisinin başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş yer alıyor.
Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler de oyuncu kadrosunda.
BABA DİZİSİ KARAKTERLERİ
Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam