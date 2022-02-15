Baba dizisi bugün Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığını merak eden seyirciler ise konu hakkında araştırma yapıyor. Öte yandan oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı da merak ediliyor. Peki, Baba dizisi uyarlama mı? Baba dizisi hangi diziden, filmden uyarlama? İşte detaylar...
BABA DİZİSİ UYARLAMA MI?
Alınan bilgilere göre, Baba dizisi herhangi bir dizi ya da filmden uyarlama değildir.
BABA KONUSU
Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi önemli isimler var.