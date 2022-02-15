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    • Televizyon
    • 15.02.2022 13:49
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    • 15.02.2022 13:49
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    Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisindeki Reşat Paşa Konağı nerede? İşte çekim yerleri

    Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Damlasu İkizoğlu'nun gibi önemli isimlerin yer aldığı Baba dizisi bugün Show TV ekranlarında başlıyor. Dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla Baba dizisi ekranlara merhaba diyecek. Dizinin çekildiği yerleri merak eden seyirciler ise konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisindeki Reşat Paşa Konağı nerede? İşte çekim yerleri...

    Baba dizisi nereden çekiliyor?

    Show TV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı diziye dair detaylar seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Baba dizisi nereden çekiliyor? Baba dizisindeki Reşat Paşa Konağı nerede? İşte çekim yerlerine dair merak edilenler...

    BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Baba dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor. Bu yerler arasında Beşiktaş ve Galata gibi önemli ve tarihi yerler dikkat çekiyor. Öte yandan dizinin fragmanındaki konağın ise Reşat Paşa Konağı olduğu görüldü.

    REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı'da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.

    BABA KONUSU

    Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
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    Haberler Televizyon Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisindeki Reşat Paşa Konağı nerede? İşte çekim yerleri
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