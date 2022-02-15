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    • Televizyon
    • 15.02.2022 17:23
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    • 15.02.2022 17:23
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    Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Oynadığı diziler…

    Başrollerinde Haluk Bilginer’in rol aldığı Baba dizisi bugün ilk bölümü ile Show TV’de başlayacak ve Zeynep Tuğçe Bayat da kadroda yer alıyor. Dizi severler oyuncuların hayatlarına dair bilgileri merak etmeye başladı. Baba dizisinde Şahika karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte oynadığı diziler…

    takvim.com.tr
    Baba dizisi Şahika kimdir?

    Dizi severler tarafından Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile daha başlamadan dikkat çeken Baba dizisinde Zeynep Tuğçe Bayat'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte oynadığı diziler…

    BABA DİZİSİ ŞAHİKA ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

    8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

    Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı.

    Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

    Ünlü oyuncu, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve kova burcudur.Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile aile yakınları arasında gerçekleştirdikleri sade bir düğünle 23 Ağustos tarihinde nikah masasına oturdu.

    ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN ROL ALDIĞI PROJELER

    2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
    2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
    2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
    2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

        2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)
        2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
        2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
        2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

        Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun Hatun rolünü canlandıran Bayat, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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        Haberler Televizyon Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Oynadığı diziler…
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