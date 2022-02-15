Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Oynadığı diziler…

Dizi severler tarafından Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile daha başlamadan dikkat çeken Baba dizisinde Zeynep Tuğçe Bayat'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte oynadığı diziler…
BABA DİZİSİ ŞAHİKA ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı.
Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Ünlü oyuncu, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve kova burcudur.Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile aile yakınları arasında gerçekleştirdikleri sade bir düğünle 23 Ağustos tarihinde nikah masasına oturdu.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN ROL ALDIĞI PROJELER
2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)