Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Oynadığı diziler…

Dizi severler tarafından Baba dizisi Şahika kimdir? Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile daha başlamadan dikkat çeken Baba dizisinde Zeynep Tuğçe Bayat'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. İşte oynadığı diziler…