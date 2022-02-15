Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Damlasu İkizoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Baba dizisi için geri sayım başladı. Dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla Baba dizisi ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bilgiler...
BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Seyircilerin heyecanla beklediği Baba dizisi 15 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek.
BABA DİZİSİ KONUSU
Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi önemli isimler var.