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    • Televizyon
    • 14.02.2022 22:29
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    • 14.02.2022 22:30
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    Abdülkadir çılgına döndü! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bizim biletimizi kestin”

    Abdülkadir çılgına döndü! Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana çılgına dönene Abdülkadir’in “Sen bizim biletimizi kestin” sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı...

    Abdülkadir çılgına döndü!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana çılgına dönene Abdülkadir'in "Sen bizim biletimizi kestin" sözleri damga vururken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.

    ÇOLAKLAR, ZÜLEYHA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
    Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır.

    Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

        FİKRET DUYGULARINA YENİLİYOR
        Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez.

        Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

        Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur.
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            Haberler Televizyon Abdülkadir çılgına döndü! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bizim biletimizi kestin”
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