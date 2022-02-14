Abdülkadir çılgına döndü! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bizim biletimizi kestin”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana çılgına dönene Abdülkadir'in "Sen bizim biletimizi kestin" sözleri damga vururken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.
ÇOLAKLAR, ZÜLEYHA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır.
Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.