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    • Televizyon
    • 13.02.2022 12:18
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    • 13.02.2022 12:18
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    İBO Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla İbo Show yeniden ekranlara dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümü için heyecan dorukta. Yeni bölümleriyle ekranlara geri gelen programda yine her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanacak. İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Sevilen programda kurtlar Vadisi rüzgarı esecek. Peki İBO Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?

    13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?

    İbo Show yeni sezona başlıyor. Geçtiğimiz günlerde programın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanla birlikte yeni sezon 1. bölümünün konukları da belli oldu. En son yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen İbo Show sezon finalinin ardından yeni sezona bu akşam giriş yapacak. Bu akşamki konuklar arasında Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu yer alıyor. Peki İBO Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?

    İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    İBO Show programının yeni sezonu 13 Şubat Pazar akşamı Star TV'de canlı olarak yayınlanacak.

    İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

    Yeni sezonun ilk bölümünde İBO Show'a Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer' konuk oluyor.

    MELEK MOSSO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

    Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

    Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

        MELEK MOSSO ŞARKILARI

        'Kedi' (2018)
        'Gölgen Yeter' (2018)
        'Keklik Gibi' (2019)
        'Vursalar Ölemem' (2019)
        'Sarıla Sarıla' (2019)
        'Gönül Gözü' (2020)
        'Unutan Kazanır' (2020)
        'Cumartesi Türküsü' (2020)
        'Yalan' (ft. Aras) (2020)
        'Kurtuldun Dediler' (2020)
        'Kızgınım' (2021)
        'Ağlarsam' (2021)
        'Sonrası Kalır' (2021)
        'Gel Desem de Gelme' (Aras ile) (2021)
        'Zülüf' (Haluk Levent ile) (2021)

        NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971, Elazığ) Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanı. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı.

        Zaza asıllı olan Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

        Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti.

        2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı. 2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu. Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldı ve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu.

        YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?

        Yiğit Mahzuni, 18 Ağustos 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Yiğit Birkan Demir olan Yiğit Mahzuni, ilk orta ve lise eğitimi Ankara'da tamamladı. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Yiğit Mahzuni, ardından dedesi Mahzuni Şerif'in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı. İlk olarak dedesinin bestelediği "İşte Gidiyorum" (Çeşm-i Siyahım) 'ı seslendirdi. Bir taraftan müzik aletleri çalan Yiğit Mahzuni, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.
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        Haberler Televizyon İBO Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?
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