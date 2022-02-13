İbo Show yeni sezona başlıyor. Geçtiğimiz günlerde programın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanla birlikte yeni sezon 1. bölümünün konukları da belli oldu. En son yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen İbo Show sezon finalinin ardından yeni sezona bu akşam giriş yapacak. Bu akşamki konuklar arasında Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu yer alıyor. Peki İBO Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Şubat 2022 Pazar İBO Show yeni bölüm konukları kimler?
İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İBO Show programının yeni sezonu 13 Şubat Pazar akşamı Star TV'de canlı olarak yayınlanacak.
İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?
Yeni sezonun ilk bölümünde İBO Show'a Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer' konuk oluyor.
MELEK MOSSO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.
Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.
Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.