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    • Televizyon
    • 13.02.2022 00:36
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    • 13.02.2022 00:36
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    Saldırıya uğrayan Ömer’in zor anları! Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen mi bakıyorsun buraya!"

    Saldırıya uğrayan Ömer’in zor anları! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına saldırıya uğrayan Ömer damga vurdu. Öte yandan Ömer’e saldıranların "Sen mi bakıyorsun buraya!" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı...

    Saldırıya uğrayan Ömer’in zor anları!

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Ömer'in saldırıya uğradığı anlar damga vurdu.

    Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?

    KARDEŞLERİM 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir.

    Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar.

        Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar.

        Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Saldırıya uğrayan Ömer’in zor anları! Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen mi bakıyorsun buraya!"
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