Saldırıya uğrayan Ömer’in zor anları! Kardeşlerim 40. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen mi bakıyorsun buraya!"

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Ömer'in saldırıya uğradığı anlar damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?
KARDEŞLERİM 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir.
Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar.