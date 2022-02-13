İBO Show canlı izle! 13 Şubat 2022 Pazar Star TV canlı yayın izleme linki! İBO Show yeni bölüm izle!

İbo Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'un sunumuyla her Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Eğlence ve müzik programında 13 Şubat 2022 Pazar günü birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Son zamanların en çok dinlenen kadın şarkıcısı Melek Mosso, Kurtlar Vadisi Pusu'nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Aşık Mahsuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni, şarkıcı Hakan Taşıyan, dansöz Didem ve Şafak Sezer bu akşam İBO Show'da fırtınalar estirecek. İşte 13 Şubat 2022 Pazar Star TV İBO Show yeni bölüm canlı yayın izleme linki!