Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.02.2022 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2022 17:15
    ABONE OL

    İBO Show canlı izle! 13 Şubat 2022 Pazar Star TV canlı yayın izleme linki! İBO Show yeni bölüm izle!

    İBO Show bu akşam ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan program yeni sezona 13 Şubat 2022 Pazar günü başlıyor. İBO Show yeni bölüm konukları da belli oldu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan programın bu akşamı konukları şöyle; Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer... İşte İBO Show yeni bölüm canlı izleme linki! 3 Şubat 2022 Pazartesi Star TV canlı yayın izleme ekranı.

    İBO Show canlı izle!

    İbo Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'un sunumuyla her Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Eğlence ve müzik programında 13 Şubat 2022 Pazar günü birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Son zamanların en çok dinlenen kadın şarkıcısı Melek Mosso, Kurtlar Vadisi Pusu'nun başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Aşık Mahsuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni, şarkıcı Hakan Taşıyan, dansöz Didem ve Şafak Sezer bu akşam İBO Show'da fırtınalar estirecek. İşte 13 Şubat 2022 Pazar Star TV İBO Show yeni bölüm canlı yayın izleme linki!

    İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    İbo Show, yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'da Star'da yayınlanacak.

    STAR TV CANLI İZLEME LİNKİ

    İBO Show yeni bölümü canlı HD, kesintisiz izlemek için Star TV linki şöyle;

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SGK harekete geçti! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı
    Haberler Televizyon İBO Show canlı izle! 13 Şubat 2022 Pazar Star TV canlı yayın izleme linki! İBO Show yeni bölüm izle!
        SON DAKİKA