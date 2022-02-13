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    • Magazin
    • 13.02.2022 15:54
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    • 13.02.2022 15:54
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    Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı? Aşık Mahzuni Şerif hayatı

    Ibo Show yeni sezonda ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan program yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yeni sezon ilk bölümü yayınlanacak programda Yiğit Mahzuni konuklar arasında yer alıyor. Sesi oldukça dikkat çeken genç sanatçının soyadı da izleyicilerin ilgisini çekti. Ibo Show'u izleyenler Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı? sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte Yiğit Mahzuni biyografisi...

    Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı?

    İbo Show Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programın bu akşamı konukları arasında Yiğit Mahzuni de yer alıyor. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Mahzuni dedesi Mahzuni Şerif'in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı. Şimdilerde müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapan genç yetenek, aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Peki Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı?

    YİĞİT MAHZUNİ AŞIK MAHSUNİ AKRABA MI?

    Yiğit Mahzuni halk ozanı Aşık Mahzuni'nin torunudur. Yiğit Mahzuni dedesinin izinden giderek hem besteler yapıp hem seslendirmektedir.

    YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?

    Yiğit Mahzuni'nin gerçek adı Yiğit Birkan Demir'dir. 18 Ağustos 1996 Ankara doğumlu olan Yiğit Mahzuni ilk orta ve lise eğitimini Ankara'da bitirdi. Henüz 4 yaşında piyano eğitimi almış ve ardından bağlama eğitimi almıştır.

    İlk olarak "İşte Gidiyorum" (Çeşm-i Siyahım) 'ı seslendiren genç sanatçı bir taraftan müzik aletleri çalıyor, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.

    Yiğit Mahzuni aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı ünlü şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak "Seni Düşündüm" adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf ettiği albümünü çıkardı.

        AŞIK MAHSUNİ ŞERİF KİMDİR?

        Halk edebiyatına gönül veren şair, 1961 yılından itibaren onlarca esere ve plağa imza atar. 1962 yılından 1988 yılına kadar zorlu bir hayat yaşayan Aşık Mahzuni Şerif, hayatının bu yıllarını siyasi sorunlar, mahkemeler ve bazı saldırılarla geçirir.

        1989 yılında Genel Başkanlık görevine geldiği Halk Ozanları Derneği'nde 1991'e kadar görev yapar. 1998' kadar eser vermeye devam eden ozan, 58 kaset yapmıştır ve bu sayede Halk Ozanları Derneği tarafından 'dünyanın yaşayan üç büyük ozanı' içerisinde ilk sırada anılır.

        2002 yılında kalp ve solunum yetmezliğinden dolayı Almanya'nın Köln şehrinde vefat etmiştir.
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        Haberler Magazin Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı? Aşık Mahzuni Şerif hayatı
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