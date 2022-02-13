Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı? Aşık Mahzuni Şerif hayatı

İbo Show Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programın bu akşamı konukları arasında Yiğit Mahzuni de yer alıyor. 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan Mahzuni dedesi Mahzuni Şerif'in kendisine bağlama almasıyla bağlama eğitimi almaya da başladı. Şimdilerde müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapan genç yetenek, aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Peki Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli? Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni akraba mı?
YİĞİT MAHZUNİ AŞIK MAHSUNİ AKRABA MI?
Yiğit Mahzuni halk ozanı Aşık Mahzuni'nin torunudur. Yiğit Mahzuni dedesinin izinden giderek hem besteler yapıp hem seslendirmektedir.
YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?
Yiğit Mahzuni'nin gerçek adı Yiğit Birkan Demir'dir. 18 Ağustos 1996 Ankara doğumlu olan Yiğit Mahzuni ilk orta ve lise eğitimini Ankara'da bitirdi. Henüz 4 yaşında piyano eğitimi almış ve ardından bağlama eğitimi almıştır.
İlk olarak "İşte Gidiyorum" (Çeşm-i Siyahım) 'ı seslendiren genç sanatçı bir taraftan müzik aletleri çalıyor, bir yandan da müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik yapıyor.
Yiğit Mahzuni aynı zamanda söz yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat, Elif Buse Doğan gibi bazı ünlü şarkıcılarla beraber besteler yapıyor ve Youtube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak "Seni Düşündüm" adlı dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf ettiği albümünü çıkardı.