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    • Televizyon
    • 11.02.2022 23:17
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    • 11.02.2022 23:30
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    Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yeni bir paralel yapı devreye girdi”

    Atv’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen son bölümün ardından beklenen fragman da yayınlandı. Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Yeni bir paralel yapı devreye girdi” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı...

    Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı

    Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragman heyecanı doruklara çıkarırken son bölümde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

    3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek!

    En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar.

        Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder.

        Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar.

        Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.
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            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yeni bir paralel yapı devreye girdi”
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