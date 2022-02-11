Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yeni bir paralel yapı devreye girdi”

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek!