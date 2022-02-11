Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Yeni bir paralel yapı devreye girdi”

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragman heyecanı doruklara çıkarırken son bölümde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.
3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek!
En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar.