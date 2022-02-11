11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi yarışma formatı...

Gündüz kuşağında yayınlanan programlardan biri olan ve ilgiyle izlenen Gelin Evi birincisi kim oldu? Aslıhan Hünel'in sunuculuğu ile hafta içi her gün Show TV ekranlarına gelen yarışmada heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı ve en yüksek puanı alan yarışmacı birinciliği kaptı. Peki 11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Henüz izlememiş olanların merak ettiği Gelin Evi yarışma format da haberimizde yer alıyor.
GELİN EVİ KİM KAZANDI, HANGİ GELİN BİRİNCİ OLDU?
Gelin Evi'nde bu hafta birinciliği iki gelin paylaştı. Emel ve Özlem haftanın kazananları oldu.
GELİN EVİ YARIŞMA FORMATI NEDİR?
Çeyizler, sunumlar, evlilik teklifleri ve özenle hazırlanmış sofraların yer aldığı Gelin Evi, 13 Aralık Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacak. Her gün birbirlerinin evlerine konuk olacak olan 5 yeni gelin 10 çeyrek altın ödülünü almak için yarışacak.
GELİN EVİ SUNUCUSU ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?
Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.