11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi yarışma formatı...

Gündüz kuşağında yayınlanan programlardan biri olan ve ilgiyle izlenen Gelin Evi birincisi kim oldu? Aslıhan Hünel'in sunuculuğu ile hafta içi her gün Show TV ekranlarına gelen yarışmada heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı ve en yüksek puanı alan yarışmacı birinciliği kaptı. Peki 11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Henüz izlememiş olanların merak ettiği Gelin Evi yarışma format da haberimizde yer alıyor.