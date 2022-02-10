Betül gözyaşları içinde yalvardı! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı yayınladı: Eline kırbacı alan Züleyha acımadı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 123'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük ilgi gören bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.
Nefes kesen fragmanda ağzı ve elleri bağlanan Betül'ün yakarışları damga vururken eline kırbacı alan Züleyha'nın gözü karalığı dikkat çekti.
Peki Bir Zamanlar Çukurova 123. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.