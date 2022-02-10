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    • Televizyon
    • 11.02.2022 00:37
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    • 11.02.2022 00:37
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    Betül gözyaşları içinde yalvardı! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı yayınladı: Eline kırbacı alan Züleyha acımadı!

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 124. bölüm fragmanı yayınladı. Nefes kesen fragmanda ağzı ve elleri bağlanan Betül’ün yakarışları damga vururken eline kırbacı alan Züleyha’nın gözü karalığı dikkat çekti. İşte başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı...

    Eline kırbacı alan Züleyha acımadı!

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 123'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük ilgi gören bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.

    Nefes kesen fragmanda ağzı ve elleri bağlanan Betül'ün yakarışları damga vururken eline kırbacı alan Züleyha'nın gözü karalığı dikkat çekti.

    Peki Bir Zamanlar Çukurova 123. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

        FİKRET DUYGULARINA YENİLİYOR
        Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder.

        Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

        HAKAN, VAHAP ENGELİNİ ORTADAN KALDIRABİLECEK Mİ?
        Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur.
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            Haberler Televizyon Betül gözyaşları içinde yalvardı! Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı yayınladı: Eline kırbacı alan Züleyha acımadı!
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