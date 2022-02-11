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    • Televizyon
    • 12.02.2022 15:35
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    • 12.02.2022 15:35
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    Yalnız Kurt yeni bölüm izle! Yalnız Kurt 3. son bölüm izle! Altay’ın planı ne, bu hedefine ulaşabilecek mi?

    Televizyonların akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Yalnız Kurt 3. yeni bölüm izle! Yalnız Kurt son bölüm izle! Altay'ın planı ne, bu hedefine ulaşabilecek mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. ATV'nin kısa sürede ilgi odağı olan dizisi Yalnız Kurt bu akşam heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerle buluşacak ve internetten canlı olarak takip etmek isteyenlerin merak ettiği link haberimizde yer alıyor. Peki Altay planlarını gerçekleştirebilecek mi? İşte yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt 3. yeni bölüm CANLI izle!

    ATV'de yeni başlamasına rağmen yoğun ilgi gören konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizi Yalnız Kurt 3. yeni bölüm CANLI izle! Yalnız Kurt son bölüm izle seçenekleri haberimizin içeriğinde yer alıyor. İlk iki bölümünü geriden bırakırken izleyicilerden tam not alan dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki Altay'ın planı ne, bu hedefine ulaşabilecek mi? Yalnız Kurt'u internetten izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.

    YALNIZ KURT 3. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır.

    Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

        YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt yeni bölüm izle! Yalnız Kurt 3. son bölüm izle! Altay’ın planı ne, bu hedefine ulaşabilecek mi?
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