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    • Televizyon
    • 10.02.2022 19:45
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    • 10.02.2022 19:53
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    Esra Erol’da anne-kız birbirine girdi! Canlı yayında evlatlıktan reddetti! 'Annemi çok seviyorum' diyen genç kız sinir krizi geçirdi

    Hafta içi atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Ramazan ve Ceylan damga vurdu. 18 Kasım’da evden kaçan Ramazan ile Ceylan, sokakta yaşadıklarını belirterek aileleriyle barışmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. 3 aylık hamile olduğunu dile getiren Ceylan Hanım, gözyaşları içinde “Ailelerimizle barışıp, onların rızasıyla nikah kıymak istiyoruz. Aile sevgisi görseydim bunlar yaşanmazdı” dedi. Öte yandan Ceylan’ın annesi Azize Ülgen'in 2018 yılında Esra Erol’da programına başvurarak kızını aradığı ortaya çıktı. Programın ilerleyen dakikalarında yayına telefonla bağlanan Azize Hanım, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken kızıyla birbirine girdi. İşte detaylar...

    Canlı yayında evlatlıktan reddetti!

    18 Kasım'da evden kaçan Ramazan ile Ceylan, Esra Erol'da programına başvurarak sokakta yaşadıklarını ve aileleriyle barışmak istediklerini söyledi.

    3 aylık hamile olduğunu dile getiren Ceylan Hanım, gözyaşları içinde "Ailelerimizle barışıp, onların rızasıyla nikah kıymak istiyoruz. Aile sevgisi görseydim bunlar yaşanmazdı. Beni hep parayla mutlu etmeye çalıştılar, hiç sevgi göstermediler. Annem her şeyi kontrol etmek istedi" dedi.

    Öte yandan Ceylan'ın annesi Azize Ülgen'in 2018 yılında Esra Erol'da programına başvurarak kızını aradığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Azize Hanım, kızının el bebek gül bebek yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Bir gün eve gelince eşyalarını toplayıp gitmiş. Bizi her yerden engellemiş. 4 gün sonra aklıma öğretmeni geldi, Ceylan'ı çok severdi. Onu aradım, 'Ceylan yine evden gitmiş, bizi engellemiş' dedim. O da 'Sen kapat ben arayacağım' dedi. Bir saat Ceylan'la konuşup ikna etmeye çalışmış öğretmeni"

        Azize Hanım'ın söylediklerini doğrulayan Ceylan, "Annem beni zorla evlendirmek istiyordu" diyerek annesine isyan etti.

        Azize Hanım ise bunun üzerine "Kızımı evlatlıktan reddediyorum" dedi.

            Azize Hanım'ın 'Bu saatten sonra Ceylan'a bu kapı kapalı, ne yaparsa yapsın onu kabul etmiyorum' sözleri üzerine sinir krizi geçiren Ceylan, "Etmek zorundasın, ben senin peşini bırakmayacağım. Sen benim annemsin" diyerek gözyaşı döktü.

            RAMAZAN'IN ABLASINDAN MESAJ
            Ramazan'ın ablası ise programa "Ramazan bizim, kardeşimizdir, canımdır, ciğerimdir. Ben kardeşime sahip çıkarım ancak Ceylan'la bu ilişkiyi onaylamam" mesajını gönderdi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da anne-kız birbirine girdi! Canlı yayında evlatlıktan reddetti! 'Annemi çok seviyorum' diyen genç kız sinir krizi geçirdi
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