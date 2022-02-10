Esra Erol’da anne-kız birbirine girdi! Canlı yayında evlatlıktan reddetti! 'Annemi çok seviyorum' diyen genç kız sinir krizi geçirdi

"Bir gün eve gelince eşyalarını toplayıp gitmiş. Bizi her yerden engellemiş. 4 gün sonra aklıma öğretmeni geldi, Ceylan'ı çok severdi. Onu aradım, 'Ceylan yine evden gitmiş, bizi engellemiş' dedim. O da 'Sen kapat ben arayacağım' dedi. Bir saat Ceylan'la konuşup ikna etmeye çalışmış öğretmeni"