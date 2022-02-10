Esra Erol’da anne-kız birbirine girdi! Canlı yayında evlatlıktan reddetti! 'Annemi çok seviyorum' diyen genç kız sinir krizi geçirdi

18 Kasım'da evden kaçan Ramazan ile Ceylan, Esra Erol'da programına başvurarak sokakta yaşadıklarını ve aileleriyle barışmak istediklerini söyledi.
3 aylık hamile olduğunu dile getiren Ceylan Hanım, gözyaşları içinde "Ailelerimizle barışıp, onların rızasıyla nikah kıymak istiyoruz. Aile sevgisi görseydim bunlar yaşanmazdı. Beni hep parayla mutlu etmeye çalıştılar, hiç sevgi göstermediler. Annem her şeyi kontrol etmek istedi" dedi.
Öte yandan Ceylan'ın annesi Azize Ülgen'in 2018 yılında Esra Erol'da programına başvurarak kızını aradığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Azize Hanım, kızının el bebek gül bebek yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: