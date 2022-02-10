Akkız’ın cezası belli oldu! Destan 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Acunu dize getir Batuga! Türkleri bir et!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Acunu dize getir Batuga. Türkleri bir et!" sözleri damga vurdu.
AKKIZ, BATUGA'YI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN TUZAĞA DÜŞTÜ!
Ekranların fenomen dizisi 'Destan' dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #SevdamızınDestanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü.
"Destan" onuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,93 reyting ve %16,08 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,05 reyting ve %13,31 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Destan'ın onuncu bölümünde, yılan tarafından zehirlenen Akkız'ı sırtında taşıyarak Dağ Hanlığı'na götüren Batuga, Akkız'ın hayatını kurtardı.