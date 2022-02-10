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    • Televizyon
    • 10.02.2022 22:11
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    • 10.02.2022 22:12
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    Akkız’ın cezası belli oldu! Destan 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Acunu dize getir Batuga! Türkleri bir et!"

    Atv’nin reytingleri altüst eden Destan’ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akkız’ın cezasının belli olduğu fragmana "Acunu dize getir Batuga. Türkleri bir et!" sözleri damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan 11. bölüm 2. fragmanı...

    Akkız’ın cezası belli oldu!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Akkız'ın "Acunu dize getir Batuga. Türkleri bir et!" sözleri damga vurdu.

    AKKIZ, BATUGA'YI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN TUZAĞA DÜŞTÜ!
    Ekranların fenomen dizisi 'Destan' dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #SevdamızınDestanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü.

    "Destan" onuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,93 reyting ve %16,08 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,05 reyting ve %13,31 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

    Destan'ın onuncu bölümünde, yılan tarafından zehirlenen Akkız'ı sırtında taşıyarak Dağ Hanlığı'na götüren Batuga, Akkız'ın hayatını kurtardı.

        Balamir'in Gök Saray'dan gizlice kaçırılması Alpagu Han'ın küplere binmesine neden oldu. Çin'le ittifak eden Çolpan Hatun, Alpagu Han'dan intikam alabilmek için Balamir'e güçlerini birleştirmeyi teklif etti.

        Tutkun'u kaybeden Temur büyük hayal kırıklığı içinde Gök Saray'a döndü ve babası Alpagu Han'a meydan okudu. Herkes kaybolduğunu düşünürken gizlice saraya gelen Batuga, Kırçiçek'i evlenmelerine gerek kalmadığına ikna etti. Ancak Batuga'yı sarayda gören Mei Jin ve Taizu ellerine geçen kozu kullanarak Batuga'yı kaçırdı.

        Batuga'nın bulunamaması Alpagu Han'ı çileden çıkardı. Akkız, Batuga'nın akıbetini öğrenmek için gizlice saraya gitti ve kaçırıldığını anladı. Saltuk'tan destek alan Akkız, Taizu'nun kurganlara bıraktığı not sayesinde Batuga'nın yerini öğrendi ancak ölümcül bir tuzağa çekildi.
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            Haberler Televizyon Akkız’ın cezası belli oldu! Destan 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Acunu dize getir Batuga! Türkleri bir et!"
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