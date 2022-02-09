Savaş başlıyor! Kuruluş Osman’ın 82. Bölüm fragmanı yayınlandı: Şeyh’im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?

Konur Alp ise "Yürek zorluk gördükçe güçlenir! Kolaylıkta yozlaşır! Seninleyim Osman Bey! Ben kendimi Hakk'a hizmet eder sanardım! Batıla kul olmuşum! Seni asilerden bellerken, zulme baş kaldıranlardan görmüşüm" dedi ve ardından Vezir Alemşah'ın yanında bulunduğu sürece öğrendiği tüm önemli istihbaratı Osman Bey'e anlatmaya başladı.