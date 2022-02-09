Savaş başlıyor! Kuruluş Osman’ın 82. Bölüm fragmanı yayınlandı: Şeyh’im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?

Kuruluş Osman'ın 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Şeyh'im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?" sözleri damga vurdu.
VEZİR ALEMŞAH'IN SAĞ KOLU KONUR ALP TARAFINI BELİRLEDİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 81'inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da bir süredir gizlice Osman Bey'e yardım eden Konur Alp nihayet Osman Bey'le buluştu ve niyetini açıkladı.
Osman Bey'i Moğollardan önce bulabilmek için harekete geçen Konur Alp, beraberindeki Moğolların Boran Alp'in pususuna düşmesi ile beklediği fırsatı yakaladı. Çapraz ateşte kalan Moğol güçleri dağılırken, Konur Alp ve Boran Alp, Osman Bey'i bulabilmek için iz sürmeye koyuldu.
Osman Bey ve beraberindekilerin bulunduğu çoban çadırını bulan ikili, kurulan tuzağa yakalanınca kimlikleri ortaya çıktı. Osman Bey, Konur Alp'i görünce çok şaşırdı. Konur Alp "Hakikati gördüm Osman Bey. Bundan gayrı yanında durmak isterim" dedi. Osman Bey'in cevabı "Konur! Bizde Vezirin sıcak aşı, kaz tüyünden döşeği, öne baş eğdiren makamı yoktur! Çoban gardaşın kıl çadırından gayrı bir şeyimiz yok!"