Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Söğüt’ü basan Geyhatu’nun karşısına böyle dikildi! ‘Siz çoksunuz biz Türk’

Osman Bey "Şehadet ölüm mü oldu ağabey? Bizi burada böyle sıkıştıran kim! Veziri Söğüt'e obaya hâkim kılan kim! Ya anam! Dua et ki anam yaşar! Ona bir şey olaydı! Senin canını ellerimle alırdım ağabey! Hatunları obadan sürmek, benim evladımı anasından ayırmak da nedir? Senin beyliğin bize bunları getirir! Aç gözünü Gündüz Bey! Anamızın katline dahlin olur idi! Daha geçmiş karşıma teslim ol dersin" diyerek ağabeyinden yaptıklarının hesabını tek tek sordu.