Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Söğüt’ü basan Geyhatu’nun karşısına böyle dikildi! ‘Siz çoksunuz biz Türk’

Vezir Alemşah'ı köşeye sıkıştıran Osman Bey, Geyhatu'nun emrindeki nökerlerle Söğüt'ü basmasıyla zor duruma düştü.
Geyhatu'nun Vezir Alemşah'ı kurtarmaya geldiğini düşünerek Moğol komutanı Mingiyan'ın görüşme teklifini kabul eden Osman Bey, Söğüt'e yığılmış nökerlerin arasından geçerek Geyhatu'nun karşısına dikildi.
Geyhatu "Mülkün kılıcımın ucundadır! Ben toprağını mülk değil viran ederim! Esir almam! Kaleyi yıkar, şehri talan eder, başı da keserim! Tabii teslim olmazsan" diyerek uyarıda bulunurken, Osman Bey "Senin niyetin beni teslim almak değil Geyhatu! Niyetin Vezir'i sağ salim almak! Emellerine o gerek! Veziri sorarsan, niyetim hemen can vermesi değil… Onu yavaş yavaş öldürmekteyim" diye cevap verdi.