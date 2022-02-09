Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.02.2022 22:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 23:04
    ABONE OL

    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Söğüt’ü basan Geyhatu’nun karşısına böyle dikildi! ‘Siz çoksunuz biz Türk’

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 81’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah’ı köşeye sıkıştıran Osman Bey’in Geyhatu’nun karşısına dikildiği sahne geceye damga vurdu. İşte nefes kesen o sahne...

    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Söğüt’ü basan Geyhatu’nun karşısına böyle dikildi! ‘Siz çoksunuz biz Türk’

    Vezir Alemşah'ı köşeye sıkıştıran Osman Bey, Geyhatu'nun emrindeki nökerlerle Söğüt'ü basmasıyla zor duruma düştü.

    Geyhatu'nun Vezir Alemşah'ı kurtarmaya geldiğini düşünerek Moğol komutanı Mingiyan'ın görüşme teklifini kabul eden Osman Bey, Söğüt'e yığılmış nökerlerin arasından geçerek Geyhatu'nun karşısına dikildi.

    Geyhatu "Mülkün kılıcımın ucundadır! Ben toprağını mülk değil viran ederim! Esir almam! Kaleyi yıkar, şehri talan eder, başı da keserim! Tabii teslim olmazsan" diyerek uyarıda bulunurken, Osman Bey "Senin niyetin beni teslim almak değil Geyhatu! Niyetin Vezir'i sağ salim almak! Emellerine o gerek! Veziri sorarsan, niyetim hemen can vermesi değil… Onu yavaş yavaş öldürmekteyim" diye cevap verdi.

        Geyhatu, Osman Bey'in restini gördü ve "Kan dökülmesin! Veziri ver teslim ol! Geriye kalan herkes yaşar! Teslim olmazsan! Söğüt'ü yakacağım" diyerek son uyarısını yaptı. Osman Bey ise "Biz zalıma teslim olmayı en büyük onursuzluk sayarız! Onursuz yaşamaktansa ölmeyi yeğleriz" diyerek kanının son damlasına kadar savaşmaya hazır olduğunu gösterdi.

        Geyhatu "Hiç değişmiyorsun Osman! Elli yıl sonra da! Seni bulsam aynı adam, aynı inat olur" derken Osman Bey "Bırak elliyi, bin yıl sonra karşımıza çıksan! Türk aynı Türk! Kan aynı kan! İnat aynı inat! Siz çoksunuz! Biz Türk! Her alpım on nökerini biçmeden düşmeyecektir" sözleriyle meydan okudu.

        OSMAN BEY, AĞABEYİ GÜNDÜZ BEY'LE YÜZLEŞTİ
        'Kuruluş Osman'da Geyhatu emrindeki kuvvetlerle birlikte Söğüt'e gelerek Osman Bey ve alplerini handa sıkıştırdı.Teslim olmayı kabul etmeyen Osman Bey, beraberindeki Turgut Bey ve Kosses'le birlikte Moğol nökerlerine direnmeyi başardı. Söğüt'teki Kayı alplerinin de Osman Bey'e destek vermesiyle Moğollar epey zayiat verdi.

            Bu sırada durumu haber alarak Söğüt'e gelen Gündüz Bey, Geyhatu'nun yanına giderek Osman Bey'le konuşmasına müsade etmesini istedi. Geyhatu'yu ikna eden Gündüz Bey, nökerlerin çekilmesinin ardından kardeşinin yanına gitti ve "Teslim olmayacak mısın? Herkesi öldürtecek misin?" diye sordu.

            Osman Bey "Şehadet ölüm mü oldu ağabey? Bizi burada böyle sıkıştıran kim! Veziri Söğüt'e obaya hâkim kılan kim! Ya anam! Dua et ki anam yaşar! Ona bir şey olaydı! Senin canını ellerimle alırdım ağabey! Hatunları obadan sürmek, benim evladımı anasından ayırmak da nedir? Senin beyliğin bize bunları getirir! Aç gözünü Gündüz Bey! Anamızın katline dahlin olur idi! Daha geçmiş karşıma teslim ol dersin" diyerek ağabeyinden yaptıklarının hesabını tek tek sordu.

            Gündüz Bey, obanın selameti için ne gerekiyorsa onu yaptığını söyleyerek kendini savunurken, "Kardeşim Konya'nın adaletiyle hüküm gör! Aklan suçlarından…" dedi. Osman Bey'in cevabı ise "Oyunlar iftiralar sarmış o adaletin etrafını! Bundan gayrı tek hüküm pusatımındır. Yanmaktan korkan nasıl parlar ağabey! Bey ne vakit çekinmiş! Süleyman Şah çekindi mi? Atam Ertuğrul Gazi çekindi mi? Yol çetindi! Bilirdin! Ne deyi beni yarı yolda bıraktın?" oldu. Gündüz Bey ise "Yıkmasınlar deyi Osman! Yakmasınlar deyi! Biri onlardan yana durmasa ne oba kalırdı ne Kayı! Mecburdum!" diyerek kendini savundu.
                Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı A Haber’de
                Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Söğüt’ü basan Geyhatu’nun karşısına böyle dikildi! ‘Siz çoksunuz biz Türk’
                    SON DAKİKA