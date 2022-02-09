Esra Erol’da programına Şükran Hanım damga vurdu! Evden kaçan eşi için yardım istedi “31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım”

1990 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Güneri ile üç kez evlenen Şükran Hanım, başından geçenleri şöyle anlattı: "Eşimi çok sevdiğim için 'İsmoş' diye seslenirdim. Üç aya kadar ona çok aşıktım, gözüm yeni açıldı. Almanya'ya gidip orada formaliteden bir evlilik yapacaktı, bu nedenle boşandık. Ancak planları tutmadı, biz tekrar nikah kıydık.
İkinci boşanmamız da maddi nedenlerden oldu. Bir akşam evden kayboldu, sonra öğrendik bir sürü kredi çekmiş. Dayısı sağdan soldan para topladı bizim için. Bir süre sonra borçlar bitti sandım. Tekrar evlenmeye giderken, evi icracıların aradığını öğrendim. Sonra evi terk edip gitti. Dayısı devreye girdi, eve gelip gitmeye başladı.
O ara bizim köye kızım yaşımda bir kız geldi. Bizimki de meyhaneye gitti bir gece. Gelmeyince meyhaneyi aradım. Meyhane sahibi, eşimin kızımız yaşındaki o kızla ilişki yaşadığını söyledi. Bu kişiyle evlendi"