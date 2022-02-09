Esra Erol’da programına Şükran Hanım damga vurdu! Evden kaçan eşi için yardım istedi “31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım”

1990 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Güneri ile üç kez evlenen Şükran Hanım, başından geçenleri şöyle anlattı: "Eşimi çok sevdiğim için 'İsmoş' diye seslenirdim. Üç aya kadar ona çok aşıktım, gözüm yeni açıldı. Almanya'ya gidip orada formaliteden bir evlilik yapacaktı, bu nedenle boşandık. Ancak planları tutmadı, biz tekrar nikah kıydık.