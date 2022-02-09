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    • Televizyon
    • 09.02.2022 20:52
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    • 09.02.2022 21:01
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    Esra Erol’da programına Şükran Hanım damga vurdu! Evden kaçan eşi için yardım istedi “31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım”

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına başvuran Şükran Güneri, üç kez nikah masasına oturduğu eşi İsmail Güneri’nin evden kaçtığını belirterek yardım istedi. İsmail Güneri ile ilk kez 1990 yılında nikah kıydıklarını ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Şükran Hanım, “Bugün çok mutluyum, 31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım” diyerek herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    “31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım”

    1990 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Güneri ile üç kez evlenen Şükran Hanım, başından geçenleri şöyle anlattı: "Eşimi çok sevdiğim için 'İsmoş' diye seslenirdim. Üç aya kadar ona çok aşıktım, gözüm yeni açıldı. Almanya'ya gidip orada formaliteden bir evlilik yapacaktı, bu nedenle boşandık. Ancak planları tutmadı, biz tekrar nikah kıydık.

    İkinci boşanmamız da maddi nedenlerden oldu. Bir akşam evden kayboldu, sonra öğrendik bir sürü kredi çekmiş. Dayısı sağdan soldan para topladı bizim için. Bir süre sonra borçlar bitti sandım. Tekrar evlenmeye giderken, evi icracıların aradığını öğrendim. Sonra evi terk edip gitti. Dayısı devreye girdi, eve gelip gitmeye başladı.

    O ara bizim köye kızım yaşımda bir kız geldi. Bizimki de meyhaneye gitti bir gece. Gelmeyince meyhaneyi aradım. Meyhane sahibi, eşimin kızımız yaşındaki o kızla ilişki yaşadığını söyledi. Bu kişiyle evlendi"

        Eşiyle son barışmasını da anlatan Şükran, "Geçen sen Nisan ayında son kez nikah masasına oturduk. Kızımın düğünü olacaktı, 'Çağır babasıdır' dediler. Öyle görüşmeye başladım" dedi.

        OĞLU CANLI YAYINDA!
        Şükran Güneri'nin oğlu Onur Bey de canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben annemin barışmasını hiç istemedim. Sürekli bizi birbirimize düşürürdü. Annemi bana, beni anneme kötülerdi. Ablamın düğününe bir hafta kala evde resmen çatışma çıkmıştı, ben onu evden kovmuştum" ifadelerini kullandı.

        Eşine çekişmeli boşanma davası açan Şükran Hanım ise "Gelsin tek celsede boşanalım, bu saatten sonra istemiyorum" dedi.

        Boşanmaya karar veren Şükran Hanım, "Bugün çok mutluyum, 31 yıllık kocama ilk defa gol atacağım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
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