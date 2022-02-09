Kuruluş Osman 81. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey Geyhatu ile karşı karşıya sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV'nin konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören, sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü için nefesler tutuldu ve neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. İnternetten kesintisiz izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.
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"Benim töremde zalime merhamet yok!"
Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?
Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.
Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.