Kuruluş Osman 81. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey Geyhatu ile karşı karşıya!

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.