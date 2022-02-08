Esra Erol’da akılalmaz olay! Çaydanlığı, yastığı, yorganı alarak ortadan kaybolan Türkan canlı yayında! 4 ay hapis detayı şoke etti

Programa İstanbul Bağcılar'dan başvuran Yaşar Kurnaz, annesi ile katıldığı canlı yayında yaşadıklarını anlattı. İki çocuk babası Yaşar Bey, eşi Türkan Nurdan Kurnaz'ın 30 Aralık tarihinde evden kaçtığını dile getirdi.
Yaşar Bey, eşinin evden kaçarken çaydanlık, ısıtıcı, laptop, saç kurutma makinesi, yastık, yorgan, eski telefon, yemek tabakları ve tüm çamaşırlarını aldığını söyledi.
9 senedir evli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, eşinin daha önce 10 kez evden kaçtığını belirterek "Evden kaçıp, iki gün sonra karakola gidiyordu. Karakoldan beni arayıp 'eşiniz burada' diyorlardı. Ben de gidip eşimi alıyordum, çocuklarım küçük olduğu için her seferinde affettim" dedi.