Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 08.02.2022 19:41
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    • 08.02.2022 19:57
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Çaydanlığı, yastığı, yorganı alarak ortadan kaybolan Türkan canlı yayında! 4 ay hapis detayı şoke etti

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına başvuran Yaşar Kurnaz, eşi Türkan Nurdan Kurnaz’ın 30 Aralık tarihinde evden kaçtığını dile getirerek yardım istedi. Eşinin giderken çaydanlık, ısıtıcı, laptop, saç kurutma makinesi, yastık, yorgan, eski telefon, yemek tabakları ve tüm çamaşırlarını yanına aldığını belirten Yaşar Bey, ‘İşe gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi’ dedi. Canlı yayına bağlanan Nurdan Hanım’ın anlattıkları ise şoke etti. İşte detaylar...

    4 ay hapis detayı şoke etti

    Programa İstanbul Bağcılar'dan başvuran Yaşar Kurnaz, annesi ile katıldığı canlı yayında yaşadıklarını anlattı. İki çocuk babası Yaşar Bey, eşi Türkan Nurdan Kurnaz'ın 30 Aralık tarihinde evden kaçtığını dile getirdi.

    Yaşar Bey, eşinin evden kaçarken çaydanlık, ısıtıcı, laptop, saç kurutma makinesi, yastık, yorgan, eski telefon, yemek tabakları ve tüm çamaşırlarını aldığını söyledi.

    9 senedir evli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, eşinin daha önce 10 kez evden kaçtığını belirterek "Evden kaçıp, iki gün sonra karakola gidiyordu. Karakoldan beni arayıp 'eşiniz burada' diyorlardı. Ben de gidip eşimi alıyordum, çocuklarım küçük olduğu için her seferinde affettim" dedi.

        Eşine şiddet göstermediğinin altını çizen Yaşar Bey, "Komşularımı arayıp sorabilirsiniz. Ben onun gözünün içine bakmaya kıyamıyordum" şeklinde konuştu.

        Yaşar Kurnaz'ın annesi Kadriye Hanım ise gelinin kaçtıktan sonra kendisini aradığını ve 'Ben kayıp değilim' dediğini aktardı.

        ŞANTAJ İDDİASI!
        Bekar bir kızının olduğunu dile getiren Kadriye Hanım, "Gelinim bana iftira atacağını söyledi. 'Kızını satıyor derim herkese' diye bana şantaj yaptı" diyerek herkesi şoke etti. Kadriye Hanım, bu nedenle gelini hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

            NURDAN HANIM CANLI YAYINDA!
            Canlı yayına telefonla bağlanan Nurdan Hanım, "Evi kendi rızamla terk ettim. Olayın içinde çok farklı şeyler var, benim amacım bu adamdan kurtulmak. 9 senedir bana yaşatmadığı şey kalmadı. İlk evlendiğim yıldan beri Yaşar Kurnaz'dan şiddet gördüm. Yaşar Bey orada yalan konuşuyor, beni hamileyken bile dövdü" dedi.

            Şiddet iddialarını net bir dille yalanlayan Yaşar Bey, asıl kendisinin darp edildiğini hatta bu nedenle eşinin 4 ay hapis cezası aldığını, mahkemelik olduğunu söyledi.

            Ceza aldığını kabul eden Nurdan Hanım ise "Ben şiddet gördüğümde beni eve hapsediyorlardı, ben çıkıp şikayetçi olamıyordum. Benim çocuğum 'Baba ne olur vurma' diye ağlıyordu" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Çaydanlığı, yastığı, yorganı alarak ortadan kaybolan Türkan canlı yayında! 4 ay hapis detayı şoke etti
                SON DAKİKA