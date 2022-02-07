Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.02.2022 00:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 00:04
    ABONE OL

    Survivor eleme hangi gün? 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler?

    Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Survivor eleme hangi gün merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. TV8’in fenomen yarışması 2022 Survivor All Star her sezon ilgiyle takip ediliyor ve eleme gecesinin hangi gün yapıldığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. Heyecan dolu ada konseyinin yaşandığı 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler?

    takvim.com.tr
    Survivor eleme hangi gün?

    Survivor eleme hangi gün? 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor'da sürgün adasına giden eleme adayları belli oluyor ve dokunulmazlık oyunu bu noktada büyük öneme sahip. Peki bugün kimlerin isimleri çktı, eleme gecesi hangi günler yapılıyor? İşte tüm bilgiler...

    SURVİVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

    Survivor eleme gecesi Çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor.

    7 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2022 All Star'da 7 Şubat Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

    Ünlüler takımından bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim kadınlarda Elif, erkeklerde Parviz oldu.

    7 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star 7 Şubat eleme adayı belli oldu. Survivor'da bu haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu.

    Survivor All Star'da haftanın 4. ve son eleme adayını Ünlüler takımından bireysel dokunulmazlığı elde eden Elif seçti. Survivor 4. eleme adayı Sercan oldu.

        SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

        Survivor All Star yarışmacılarından Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atmış olan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

        Yıldırım, 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşamıştır ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamıştır. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 senesinde Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

        Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forrvet ve kanat mevkiilerinde oynamaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin Macron’u eli cebinde karşıladı
        Haberler Televizyon Survivor eleme hangi gün? 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler?
            SON DAKİKA