Survivor eleme hangi gün? 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atmış olan Sercan Yıldırım, 2006 senesinin Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Yıldırım, 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşamıştır ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamıştır. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 senesinde Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forrvet ve kanat mevkiilerinde oynamaktadır.