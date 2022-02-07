Survivor eleme hangi gün? 2022 Survivor All Star eleme gecesi ne zaman? Bu haftanın eleme adayları kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor'da sürgün adasına giden eleme adayları belli oluyor ve dokunulmazlık oyunu bu noktada büyük öneme sahip. Peki bugün kimlerin isimleri çktı, eleme gecesi hangi günler yapılıyor? İşte tüm bilgiler...
SURVİVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN?
Survivor eleme gecesi Çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor.
7 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star'da 7 Şubat Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.
Ünlüler takımından bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim kadınlarda Elif, erkeklerde Parviz oldu.
7 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 7 Şubat eleme adayı belli oldu. Survivor'da bu haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu.
Survivor All Star'da haftanın 4. ve son eleme adayını Ünlüler takımından bireysel dokunulmazlığı elde eden Elif seçti. Survivor 4. eleme adayı Sercan oldu.