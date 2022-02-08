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    • 08.02.2022 21:59
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    • 08.02.2022 22:09
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    Destan’da nefes kesen sahne: Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı! “Birilerinin kellesi gidecek”

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin yer aldığı ‘Destan’ın onuncu bölümünde; Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı. İşte o sahne...

    Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı!

    Alpagu Han, Balamir'in Gök Saray'dan kaçırılması, Temur'un firarı ve Batuga'nın ortadan kaybolması üzerine küplere bindi.

    Etrafındaki herkesten hesap sormaya girişen Alpagu Han, "Bu nasıl rezalet! Bu sarayın çivisi çıkmış! Nasıl bütün saray uyutulur, nasıl Balamir kaçırılır" diye Danış Ata'ya sorarken, araya giren Ulu Ece'ye ise "Sen oğlunun da kandaşının evleneceği kızı kaçırmasını beklemezsin" dedi.

    Ulu Ece, Alpagu Han'ın bu öfkesinin sebebini anlamaya çalıştı ancak Alpagu'nun "Benim öfkem ihanetle ilgili! Ben Ulu Gök Kağanı Alpagu Han, bir zamanlar ihanet etti diye en sevdiklerime kıydım!

        Ben daha on bahar görmüş oğlumun boynuna ya ihanet ederse diye yay kirişi dayadım! Şimdi? Her yanım ihanet dolu! Tayangum kandaşımı kaçırır, beni kurultaya rezil eder! Oğlum kız kaçırır, Çin'i sınırıma yığar!

        Yeğenim babasıyla bir olup bana pusu kurar! Gelinlerimin biri rakip zehirler, öbürü beni savaşla tehdit eder" sözleri taht odasının buz kesmesine neden oldu.

        Alpagu Han, ardından Danış Ata'ya "Birilerinin kellesi gidecek! Herkes kellesini koltuğuna alıp öyle çıksın karşıma" sözleriyle patladı.
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