Destan’da nefes kesen sahne: Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı! “Birilerinin kellesi gidecek”

Alpagu Han, Balamir'in Gök Saray'dan kaçırılması, Temur'un firarı ve Batuga'nın ortadan kaybolması üzerine küplere bindi.
Etrafındaki herkesten hesap sormaya girişen Alpagu Han, "Bu nasıl rezalet! Bu sarayın çivisi çıkmış! Nasıl bütün saray uyutulur, nasıl Balamir kaçırılır" diye Danış Ata'ya sorarken, araya giren Ulu Ece'ye ise "Sen oğlunun da kandaşının evleneceği kızı kaçırmasını beklemezsin" dedi.
Ulu Ece, Alpagu Han'ın bu öfkesinin sebebini anlamaya çalıştı ancak Alpagu'nun "Benim öfkem ihanetle ilgili! Ben Ulu Gök Kağanı Alpagu Han, bir zamanlar ihanet etti diye en sevdiklerime kıydım!