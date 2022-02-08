Destan’da nefes kesen sahne: Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı! “Birilerinin kellesi gidecek”

Etrafındaki herkesten hesap sormaya girişen Alpagu Han, "Bu nasıl rezalet! Bu sarayın çivisi çıkmış! Nasıl bütün saray uyutulur, nasıl Balamir kaçırılır" diye Danış Ata'ya sorarken, araya giren Ulu Ece'ye ise "Sen oğlunun da kandaşının evleneceği kızı kaçırmasını beklemezsin" dedi.