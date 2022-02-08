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    • 08.02.2022 23:04
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    • 08.02.2022 23:04
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    Destan’da duygulandıran sahne! Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga annesiyle böyle dertleşti

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Reyting rekorları kıran dizinin son bölümüne Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga’nın annesiyle dertleştiği ve Temur’run babası Alpagu Han’a çıkıştığı sahneler damga vurdu. İşte başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin yer aldığı Destan’nın nefes kesen o sahneleri...

    Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga annesiyle böyle dertleşti

    'Destan'ın onuncu bölümünde, büyük bir fedakarlıkla zehirli yılan tarafından sokulan Akkız'ın hayatını kurtaran Batuga, Kün Ata'nın sevdaya dair sözlerinden etkilenerek annesinin mezarı başında içini döktü: "Ana... Sana tuzak kuranlar şimdi Akkız'ın peşinde. Onu da benden alacaklar diye ödüm kopar. Bir de neden ödüm kopar bilir misin?

    Kün Ata'nın dediklerinden. 'Sevdanın sesini duymuştur' belki dedi. Bu yüreğimi yakan, eğer sevdaysa, hiç utanmaz mı? Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"

    Batuga'nın sözleri uykusundan uyanıp yanına gelen Akkız'ın "Bir şeye mi sıkıldın" sorusu ile kesildi. Batuga, Kırçiçek'in kendisini ele vermesinden korktuğunu söyleyip Akkız'ı geçiştirdi.

        TEMUR BABASI ALPAGU HAN'A FENA ÇIKIŞTI
        Tutkun'la birlikte saraydan kaçarak Çin ordularının Gök Hanlığı sınırlarına dayanmasına neden olan Temur, nihayet Gök Saray'a döndü. Kardeşi Kaya tarafından Alpagu Han'ın huzuruna çıkarılan Temur ise açtı ağzını yumdu gözünü.

        Taht odasına bağlı vaziyette getirilen Temur, aile ve danış ata dışındakilerin Alpagu Han'ın emriyle çıkmasının ardından "Ben sevda uğruna yurdumu satmadım! Tahtı sattım!" dedi. Alpagu Han, Çin ordusunun sınıra dayandığını hatırlatınca Temur "Savaşırız Çin'le! Çok mu zor? Niye savaştan kaçarız?" diye sordu.

        Alpagu Han'ın "Ben bilmiyor muydum Çin'le savaşmayı? Ben seni niye Çin'e damat verdim Temur? Niye anlaşma yaptım?" sorusu üzerine Temur fena patladı "Bunu bana o zaman sormadın şimdi mi sorarsın baba?"

            Bu sözler Alpagu Han başta olmak üzere herkesi şaşırtırken Temur sözlerine devam etti: "Daha bıyıklarım terlemeden beni Çin'e damat verdin! Sordun mu bana?! Mei Jin'e bile sormadınız! Birbirinden nefret eden iki insanı aynı yatağa soktunuz? Ne için? Batuga'nın aklı olsaydı ona Kırçiçek'le evlenmek isteyip istemediğini soracak mıydın? Sormayacaktın! Tutkun'u Kaya'ya kuma hatun almak isterken ona sordunuz mu? Anam Tutkun'a Kaya'dan çocuk doğurtup, bebeğini kucağından alıp onu boğduracaktı! Yurt için mi yapcaktı bunu baba? Ben diyeyim taht için yapacaktı! Kandaşımın boynuna yay kirişi doladığınızda daha çocuktum karşısında duramadım! Ama şimdi dururum! Taht oyunlarına bir kurban daha vermemek için Tutkun'u kaçırdım ben! Çin beni tahta geçirmeden durmayacak. O yüzden taht hakkımdan vazgeçerim Alpagu Han. Tutkun'u Dağ'ın elinden alıp yoluma giderim. Durdurmak isteyen beni öldürmeyi göze alsın!"

            Temur'un bu çıkışı herkesi susturdu. Alpagu Han bile sessiz kalırken, Temur odadan çıkmadan hemen önce "Yanlış anlaşılmasın. Hanlıktan geçtim yurtluktan değil. Çin'le savaş çıkarsa... Kılıcım sizindir, en önde savaşırım" diyerek bağlılığını bildirdi.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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