Destan’da duygulandıran sahne! Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga annesiyle böyle dertleşti

Bu sözler Alpagu Han başta olmak üzere herkesi şaşırtırken Temur sözlerine devam etti: "Daha bıyıklarım terlemeden beni Çin'e damat verdin! Sordun mu bana?! Mei Jin'e bile sormadınız! Birbirinden nefret eden iki insanı aynı yatağa soktunuz? Ne için? Batuga'nın aklı olsaydı ona Kırçiçek'le evlenmek isteyip istemediğini soracak mıydın? Sormayacaktın! Tutkun'u Kaya'ya kuma hatun almak isterken ona sordunuz mu? Anam Tutkun'a Kaya'dan çocuk doğurtup, bebeğini kucağından alıp onu boğduracaktı! Yurt için mi yapcaktı bunu baba? Ben diyeyim taht için yapacaktı! Kandaşımın boynuna yay kirişi doladığınızda daha çocuktum karşısında duramadım! Ama şimdi dururum! Taht oyunlarına bir kurban daha vermemek için Tutkun'u kaçırdım ben! Çin beni tahta geçirmeden durmayacak. O yüzden taht hakkımdan vazgeçerim Alpagu Han. Tutkun'u Dağ'ın elinden alıp yoluma giderim. Durdurmak isteyen beni öldürmeyi göze alsın!"