Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı! Destan 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Öldüler değil mi?

Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"