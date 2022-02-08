Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı! Destan 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Öldüler değil mi?

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruklara çıkardı.
BATUGA ANNESİYLE BÖYLE DERTLEŞTİ
'Destan'ın onuncu bölümünde, büyük bir fedakarlıkla zehirli yılan tarafından sokulan Akkız'ın hayatını kurtaran Batuga, Kün Ata'nın sevdaya dair sözlerinden etkilenerek annesinin mezarı başında içini döktü:
"Ana... Sana tuzak kuranlar şimdi Akkız'ın peşinde. Onu da benden alacaklar diye ödüm kopar. Bir de neden ödüm kopar bilir misin? Kün Ata'nın dediklerinden. 'Sevdanın sesini duymuştur' belki dedi. Bu yüreğimi yakan, eğer sevdaysa, hiç utanmaz mı?
Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"