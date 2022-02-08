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    • Televizyon
    • 09.02.2022 00:25
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    • 09.02.2022 00:38
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    Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı! Destan 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Öldüler değil mi?

    Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Destan, onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. sürpriz gelişmeleriyle nefes kesen bölüme Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga’nın annesiyle dertleştiği sahne damga vururken merakla beklenen fragman da yayınlandı. Destan 11. bölüm fragmanında "Batuga, Akkız öldüler değil mi?" sözleri dikkat çekti. İşte başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği Destan’ın 11. bölüm fragmanı…

    Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki onuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruklara çıkardı.

    BATUGA ANNESİYLE BÖYLE DERTLEŞTİ
    'Destan'ın onuncu bölümünde, büyük bir fedakarlıkla zehirli yılan tarafından sokulan Akkız'ın hayatını kurtaran Batuga, Kün Ata'nın sevdaya dair sözlerinden etkilenerek annesinin mezarı başında içini döktü:

    "Ana... Sana tuzak kuranlar şimdi Akkız'ın peşinde. Onu da benden alacaklar diye ödüm kopar. Bir de neden ödüm kopar bilir misin? Kün Ata'nın dediklerinden. 'Sevdanın sesini duymuştur' belki dedi. Bu yüreğimi yakan, eğer sevdaysa, hiç utanmaz mı?

    Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"

        Batuga'nın sözleri uykusundan uyanıp yanına gelen Akkız'ın "Bir şeye mi sıkıldın" sorusu ile kesildi.

        Batuga, Kırçiçek'in kendisini ele vermesinden korktuğunu söyleyip Akkız'ı geçiştirdi.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı! Destan 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Öldüler değil mi?
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