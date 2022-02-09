Oğlum dizisi oyuncuları kimler? Oğlum dizi konusu nedir? Oğlum dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?

Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

OĞLUM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Songül Öden,

Nihal Yalçın,

Canan Ergüder,