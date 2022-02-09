Oğlum dizisi oyuncuları kimler? Oğlum dizi konusu nedir? Oğlum dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?

Televizyon kanallarında yeni yayınlanmaya başlayacak olan diziler ile ilgili bilgiler merak ediliyor ve oğlum dizi konusu nedir, Oğlum dizisi oyuncuları kimler sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Yayınlanan fragmanı ile oldukça dikkat çeken güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile şimdiden çok konuşulmaya başlanan dizi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki Oğlum dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?
OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Bu akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak
OĞLUM DİZİ KONUSU NEDİR?
Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder.
Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
OĞLUM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Songül Öden,
Nihal Yalçın,
Canan Ergüder,