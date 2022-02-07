Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Tek bir kurt yeter bana!”

Yıl 2002

Davut kumandan, Yavuz ve yetimhanedeki arkadaşları yıldırım projesinden bahsetmektedir. Tehlikenin farkında olarak Fettah Dahhak'tan ve projeyi engellemek isteyen Golyat'ın mesajından konuşurlar. Bahri, Yavuz ve Turan Kudret Paşa'nın evine gelerek yaverlerini etkisiz hale getirirler. Ne olduğunu anlamayan ve açıklama bekleyen paşaya, yaverlerinin Fettah Dahhak'ın hizmetinde ve Golyat'ın ajanı olduklarını söylerler. İçlerine kadar giren ajanlardan dolayı paşa şaşkın ve gergindir. İran'dan Golyat'ın imamını operasyonla alıp Türkiye'ye getiren Fikret ve Mustafa'yı takip eden Nizam, sınırda ikisini ve artık deşifre olan imamı öldürür. Aynı gün içinde Turan ve Kudret Paşa da arabayla giderken çapraz ateşe tutularak öldürülür. Halit beraber yürüdüğü yetim kurt arkadaşlarına ihanet etmiştir.