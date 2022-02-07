Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Tek bir kurt yeter bana!”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Tek bir kurt yeter bana!" sözleri damga vurdu.
DİZİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Altay bilmediği bir yerde tanımadığı kişiler tarafından sorguya çekilmektedir. Esra ölmüştür fakat ona birebir benzeyen biri Altay'a neden Ela'nın peşinde olduğunu ve Esra'nın nerede olduğunu sormaktadır. Esra'nın öldüğünü bilen Altay gergindir. Karşısındaki Esra'nın ikiz kardeşi Sare'dir, Altay Sare'ye kardeşi Esra'yı Doğan'ın evinden kaçırırken öldüğünü söyler. Sare sinirlenir Altay'a saldırır araya Viking girer ve Sare'yi sakinleştirir.
Doğan, Nizam'ın mekanına gelerek Esra'yı vurduran Nizam ile tartışır. Doğan'ın elinde kozu vardır, Nizam'ı yaptığı gizli işleri "yukarıdakilere" söylemekle tehdit eder.
Sare'yi Davut'un mekanına getiren Altay, Esra'nın mezarını gösterir. Kardeşinin ölümüyle yüzleşen Sare kendi işine döner. Altay ve Davut yetim olan Esra ve Sare'nin kim olduğu ve Doğan ile bağlantılarına kafa yorarlar.