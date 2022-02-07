Gerçek ortaya çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!”

FİKRET'TEN ABDÜLKADİR'E UNUTAMAYACAĞI DERS!

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'nın tüm itirazlarına rağmen Abdülkadir'i orman kulübesine kaçırıp hesap sordu. Abdülkadir'in yalanlarını dinleyip iyice öfkelenen Fikret, yine de tetiği çekemedi. Kulübeyi ateşe verip çakıyı da yanına bırakarak Abdülkadir'e kendini kurtarma şansı tanıdı. Abdülkadir kulübeden çıkmayı başardı.