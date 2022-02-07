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    • Televizyon
    • 07.02.2022 22:04
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    • 07.02.2022 22:04
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    Gerçek ortaya çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!”

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana “Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!” sözleri damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında yaşananlar “Gerçek ortaya çıkıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi. İşte başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı...

    Yeni bölümü yine nefes kesecek!

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!" sözleri damga vurdu. Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler yaşandı?

    FİKRET'TEN ABDÜLKADİR'E UNUTAMAYACAĞI DERS!
    Fikret, Lütfiye ve Züleyha'nın tüm itirazlarına rağmen Abdülkadir'i orman kulübesine kaçırıp hesap sordu. Abdülkadir'in yalanlarını dinleyip iyice öfkelenen Fikret, yine de tetiği çekemedi. Kulübeyi ateşe verip çakıyı da yanına bırakarak Abdülkadir'e kendini kurtarma şansı tanıdı. Abdülkadir kulübeden çıkmayı başardı.

    ZÜLEYHA, ÇOLAK'IN KARŞISINA DİKİLDİ
    Züleyha, Çolak'ın huğlarda yaşayan halka yaptıklarını öğrenince karşısına dikildi. Yaptıklarını herkesin içinde yüzüne vurunca Çolak taktik değiştirmek zorunda kaldı. Çolak konağa kadar gelip af dilemeye kalkınca Züleyha ona inandı. Şermin ve Füsun ise Züleyha'dan öc almak için Çolak'a yanaştı.

        VAHAP, ZÜLEYHA'NIN PEŞİNDE
        Üzüm'ün geçirdiği talihsiz kaza sonrasında Hakan, Züleyha'yı yalnız bırakmadı. Züleyha'nın kalbi hala Hakan'da olmasına karşın onu affedemedi. Ardından Züleyha'ya gelen telefon, büyük bir tehlikenin habercisi oldu. Ekrem, değirmenin duvarının çöktüğünü ve işçilerin yaralandığını söylerken; Züleyha, Vahap'ın Ekrem'e silah zoruyla telefon açtırdığından habersizdi.

        Züleyha nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacak?

        'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe 20.00'de atv'de!
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        halkı sokağa döküp ülkeyi karıştırmak istiyor
        Haberler Televizyon Gerçek ortaya çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!”
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