Gerçek ortaya çıkıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!”

Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Meşhur Hakan Gümüşoğlu, Mehmet Kara!" sözleri damga vurdu. Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde neler yaşandı?
FİKRET'TEN ABDÜLKADİR'E UNUTAMAYACAĞI DERS!
Fikret, Lütfiye ve Züleyha'nın tüm itirazlarına rağmen Abdülkadir'i orman kulübesine kaçırıp hesap sordu. Abdülkadir'in yalanlarını dinleyip iyice öfkelenen Fikret, yine de tetiği çekemedi. Kulübeyi ateşe verip çakıyı da yanına bırakarak Abdülkadir'e kendini kurtarma şansı tanıdı. Abdülkadir kulübeden çıkmayı başardı.
ZÜLEYHA, ÇOLAK'IN KARŞISINA DİKİLDİ
Züleyha, Çolak'ın huğlarda yaşayan halka yaptıklarını öğrenince karşısına dikildi. Yaptıklarını herkesin içinde yüzüne vurunca Çolak taktik değiştirmek zorunda kaldı. Çolak konağa kadar gelip af dilemeye kalkınca Züleyha ona inandı. Şermin ve Füsun ise Züleyha'dan öc almak için Çolak'a yanaştı.