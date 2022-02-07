Evlatlık verilen kardeşini 50 yıl sonra Esra Erol buldu! Müjdeli haberi duyunca şoka giren ağabey canlı yayında bakın neler yaşadı

Kader Hanım'ın 50 yaşında olduğunu belirten Esra Erol, "Kader, evli ve iki çocuk annesi. Eşiyle konuştuk, o tarafta da büyük bir şok var. Kader Hanım evlatlık olduğunu henüz bilmiyor. Psikolog eşliğinde önce Kader Hanım'a evlatlık olduğu açıklanacak. Allah nasip ederse sonra sizinle bir araya getireceğiz" dedi.