Evlatlık verilen kardeşini 50 yıl sonra Esra Erol buldu! Müjdeli haberi duyunca şoka giren ağabey canlı yayında bakın neler yaşadı

'Et tırnaktan ayrılmaz' diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, Kader'i bulmak için henüz 13 yaşındayken yollara düştüğünü ancak başarılı olamadığını söylemişti.
'Et tırnaktan ayrılmaz' diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, Kader'i bulmak için henüz 13 yaşındayken yollara düştüğünü ancak başarılı olamadığını söylemişti.
Müjdeli haberi duyunca şoka giren Hakkı Bey ise gözyaşlarına boğuldu.
Kader Hanım'ın 50 yaşında olduğunu belirten Esra Erol, "Kader, evli ve iki çocuk annesi. Eşiyle konuştuk, o tarafta da büyük bir şok var. Kader Hanım evlatlık olduğunu henüz bilmiyor. Psikolog eşliğinde önce Kader Hanım'a evlatlık olduğu açıklanacak. Allah nasip ederse sonra sizinle bir araya getireceğiz" dedi.
FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜ!
Hakkı Bey, programın ilerleyen dakikalarında ise kardeşi Kader Hanım'ın fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü.
Kardeşinin fotoğrafını öpüp, onunla dertleşen Hakkı Bey 'in o anları izleyicileri duygulandırdı.