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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.02.2022 19:38
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    • 07.02.2022 19:45
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    Evlatlık verilen kardeşini 50 yıl sonra Esra Erol buldu! Müjdeli haberi duyunca şoka giren ağabey canlı yayında bakın neler yaşadı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Hatay’dan başvuran Hakkı Aksoy, 50 yıl önce kız kardeşi Kader'in Elazığ Maden'de evlatlık verildiğini belirterek yardım istemişti. Yıllardır kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, “Ne olur kardeşimi bulun” diyerek gözyaşına boğulmuştu. Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında bir mucize daha yaşandı. Esra Erol, Hakkı Bey’in kardeşi Kader Hanım’ı bulduklarını açıkladı. Kardeşinin fotoğrafını yıllar sonra ilk kez gören Hakkı Bey’in canlı yayında yaşadıkları herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

    Evlatlık verilen kardeşini 50 yıl sonra Esra Erol buldu!

    Esra Erol'da programına Hatay'dan başvuran Hakkı Aksoy, 0 yıl önce kız kardeşi Kader'in Elazığ Maden'de evlatlık verildiğini belirterek başından geçenleri anlatmıştı.

    'Et tırnaktan ayrılmaz' diyerek kardeşini aramaktan hiç vazgeçmeyen Hakkı Bey, Kader'i bulmak için henüz 13 yaşındayken yollara düştüğünü ancak başarılı olamadığını söylemişti.

    ESRA EROL KARDEŞİNİ BULDU!
    Başarılı sunucu Esra Erol, bugünkü canlı yayında Hakkı Bey'in kardeşi Kader Hanım'ı bulduklarını açıkladı.

        Müjdeli haberi duyunca şoka giren Hakkı Bey ise gözyaşlarına boğuldu.

        Kader Hanım'ın 50 yaşında olduğunu belirten Esra Erol, "Kader, evli ve iki çocuk annesi. Eşiyle konuştuk, o tarafta da büyük bir şok var. Kader Hanım evlatlık olduğunu henüz bilmiyor. Psikolog eşliğinde önce Kader Hanım'a evlatlık olduğu açıklanacak. Allah nasip ederse sonra sizinle bir araya getireceğiz" dedi.

        FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜ!
        Hakkı Bey, programın ilerleyen dakikalarında ise kardeşi Kader Hanım'ın fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü.
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            Haberler Televizyon Evlatlık verilen kardeşini 50 yıl sonra Esra Erol buldu! Müjdeli haberi duyunca şoka giren ağabey canlı yayında bakın neler yaşadı
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