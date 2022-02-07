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    • Televizyon
    • 07.02.2022 19:39
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    • 07.02.2022 19:39
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    Kalp Yarası 30. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ferit ile Yaman bir kez daha karşı karşıya!

    ATV’nin sevilen dizisi Kalp Yarası her Pazartesi izleyicilerle buluşuyor ve Kalp Yarası 30. yeni bölüm canlı izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken, her bölümü heyecanlı sahneleriyle hafızalara kazınan dizide Ferit ile Yaman bir kez daha karşı karşıya gelecek ve nefesler tutuldu. İnternet üzerinden yeni bölümü kesintisiz takip etmek isteyenler ve izlemeyi kaçıranlar için Kalp Yarası son bölüm izle linkini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 30. yeni bölüm canlı izle!

    Kalp Yarası 30. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen dizide yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ayşe Konak'taki olayların son bulmasını, suların durulmasını sağlayabilecek mi şimdiden merak konusu oldu. İnternetten canlı yayın olarak takip etmek isteyenler için Kalp Yarası 30. yeni bölüm linki haberimizde yer alıyor.

    KALP YARASI 30. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ben çok kötü bir şey yaptım!"

    Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

    Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

    Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

    Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder. Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

        KALP YARASI KONUSU VE OYUNCULARI

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Kalp Yarası 30. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ferit ile Yaman bir kez daha karşı karşıya!
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