Kardeşlerim'de bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Asiye'nin ateşler içinde olduğu görülmüştü. Bu nedenle Asiye'nin ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Kardeşlerim Asiye öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisinde ayrılacak mı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM ASİYE ÖLDÜ MÜ?
2 sezondur Su Burcu Yazgı Coşkun'un başarılı bir şekilde canlandırdığı Asiye karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bugün yayınlanacak bölümde belli olacak.
ŞENGÜL'E KİM OLDUĞUNU HATIRLATMAYA ÇALIŞIYOR
Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.
Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sou partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.