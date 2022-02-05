Kardeşlerim 38. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kardeşlerim son bölüm izle

atv ekranlarının çok izlenen dizisi Destan iki haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Asiye'nin ölümle burun buruna geldiği yeni bölümde Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. İşte Kardeşlerim 38. bölüm izle seçeneği
Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.
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Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sou partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.