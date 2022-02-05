Kardeşlerim 38. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kardeşlerim son bölüm izle

Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sou partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.