Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sen mi yaptın gerçekten bunu?"

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ömer'in "Sen mi yaptın gerçekten bunu?" sözleri damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yaşananlar bir kez daha gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 38. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
38. BÖLÜM ÖZETİ:
Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar.
Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır.