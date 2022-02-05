Akkız ve Batuga izleyicileri heyecanlandırdı! Destan 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"

Atv ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Destan'ın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Batuga'nın "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Öte yandan Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan dokuzuncu bölümde neler oldu? İşte detaylar...