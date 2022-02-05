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    • Televizyon
    • 05.02.2022 19:29
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    • 05.02.2022 19:29
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    Akkız ve Batuga izleyicileri heyecanlandırdı! Destan 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman, merakla beklenen 10. bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında Akkız’ın omzunda uyuduğu Batuga’nın "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Destan 10. bölüm 2. fragmanı...

    Akkız ve Batuga izleyicileri heyecanlandırdı! Destan 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?

    Atv ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Destan'ın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Batuga'nın "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Öte yandan Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan dokuzuncu bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    DESTAN 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    'Destan'ın dokuzuncu bölümünde, tahtına dönen Alpagu Han, yokluğunda yaşananların hesabını tek tek sordu. İhanetle suçlanan Balamir yargılanıp Kurultay tarafından suçlu bulundu.

    Alpagu Han ayrıca gerçek suikastçının Akkız olduğunu da ortaya çıkardı ve kendisini kurtaran Akkız'ın canını bağışlayarak saraydan kovdu.

        Gök Saray'dan kovulan Akkız, Çolpan Hatun'la işbirliğini reddedince obasından da sürüldü. Yersiz yurtsuz kalan Akkız, her şeye rağmen tek destekçisi Batuga ile birlikte Tılsım'ın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçti.

        Temur'un Tutkun'la birlikte kaçması Çin ordularının sınıra dayanmasına neden olurken, Mei Jin nöbetçileri uyutarak Balamir'i infaz edilmeden önce saraydan kaçırdı! Tılsım'ın mezarına giden Batuga ve Akkız'ı ise büyük bir sürpriz bekliyordu. Batuga ve Akkız mezarı kazıp gizlenmiş sandığı ortaya çıkardı ancak Mei Jin'in sandığa yerleştirdiği yılan Akkız'ı soktu!

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
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        Haberler Televizyon Akkız ve Batuga izleyicileri heyecanlandırdı! Destan 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"
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