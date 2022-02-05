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    • Televizyon
    • 05.02.2022 11:19
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    • 05.02.2022 11:19
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    Sadakatsiz fokur fokur kaynıyor Kanal D baş edemedi bavulunu eline verdi! Sadakatsiz artık nefes alamıyor şimdi de başrol...

    Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz hakkında bugün ortaya atılan iddia izleyicilerini kahretti. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder, Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz'de, Alp Akar ile Yeliz Kuvancı'nın ayrılıcağı iddialarının ardından bu kez bir oyuncunun ayrılacağı hatta sezon sonu için final çanlarının çaldığı iddia edildi. Kısa sürede televizyon gündemine bomba gibi düşen bu iddia Sadakatsiz izleyicisini çok üzdü. İşte haberin detayları...

    Sadakatsiz final mi yapıyor?

    Sadakatsiz fokur fokur kaynıyor Kanal D baş edemedi bavulunu eline verdi! Sadakatsiz artık nefes alamıyor şimdi de başrol... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz hakkında ortaya atılan iddialar seyircinin canını sıkan cinsten. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Gözde Seda Altuner gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından bir de üzerine final haberleri tuz biber oldu. Peki Sadakatsiz cephesinde neler oluyor? İşte detaylar...

    Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaristliğini Kemal Hamamcıoğlu'nun üstlendiği Sadakatsiz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor.

    Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisi hakkında izleyiciyi üzen bir iddia ortaya atıldı.

        Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı.

        SENARYO TIKANDI

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Sadakatsiz dizisi, reytingleri çok iyi gittiği halde final yapacak.

        Sezon başında yaşanan senarist krizi sonrası yapımcı Fatih Aksoy, eski ekiple yollarını ayırmıştı. Şimdi ise dizide hikayenin ilerlemediği ve tıkanıp kalması nedeniyle, dizinin final yapması bekleniyor.

            Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ayrıldığı diziye, 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen de veda ediyor.

            SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

            Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!
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            Haberler Televizyon Sadakatsiz fokur fokur kaynıyor Kanal D baş edemedi bavulunu eline verdi! Sadakatsiz artık nefes alamıyor şimdi de başrol...
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