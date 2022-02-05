Sadakatsiz fokur fokur kaynıyor Kanal D baş edemedi bavulunu eline verdi! Sadakatsiz artık nefes alamıyor şimdi de başrol... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz hakkında ortaya atılan iddialar seyircinin canını sıkan cinsten. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Gözde Seda Altuner gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından bir de üzerine final haberleri tuz biber oldu. Peki Sadakatsiz cephesinde neler oluyor? İşte detaylar...