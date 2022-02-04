İngilizce The Lord of the Rings: The Rings of Power olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizi Türkçe Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri adıyla yayınlanacak. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri oyuncuları kimler? Güç Yüzükleri dizisi konusu ne?
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Merakla beklenen dizii evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu ele alacak.
Dizinin konusu daha önce sızdırılmıştı. İşte hikayesi;
"Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek.
Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz.".
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.