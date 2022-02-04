Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri oyuncuları kimler?

Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz.".

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.